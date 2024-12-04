Путин заявил о рекордно низкой молодежной безработице в России

Tекст: Валерия Городецкая

На форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что проблема безработицы среди молодежи в стране перестала существовать, передает ТАСС. «Молодежная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%», – сказал он.

Президент также отметил, что в прошлом в некоторых регионах России уровень безработицы среди молодежи достигал 20–25%.

Путин добавил, что общий уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является рекордно низким показателем для страны. «В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%», – подчеркнул президент.

Ранее Путин отмечал, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

