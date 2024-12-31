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В Воронежской области объявили авиационную опасность
Гусев: Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области
На территории Воронежской области объявлена авиационная опасность, жителей призвали укрыться в помещениях без окон или зайти в ближайшее здание для безопасности, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Воронежской области объявлена авиационная опасность.
Губернатор обратился к жителям области с рекомендацией оставаться в безопасных помещениях, укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, если они находятся дома.
Для тех, кто на улице, Гусев рекомендует зайти в ближайшее здание или в укрытие, которое подходит для защиты.
Минобороны России сообщило, что в субботу ночью силы ПВО сбили 28 дронов над Воронежской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Также над полигоном в Северной Осетии сбит беспилотник.
Кроме того, российские военные успешно отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя.