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Ирландский журналист раскрыл планы Зеленского по снижению призывного возраста
Ирландский журналист Боуз заявил о планах Зеленского снизить призывной возраст до 18 лет
Владимир Зеленский собирается снизить мобилизационный возраст на Украине в течение месяца, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
Президент Украины Владимир Зеленский, по словам ирландского журналиста Чея Боуса, планирует снизить мобилизационный возраст на Украине. Как пишет РИА «Новости».
По его словам, решение будет принято в течение месяца.
«С Новым годом, Украина», – написал в соцсети Боуз.
Ранее украинский военнопленный Николай Попович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом не снижать мобилизационный возраст до 18 лет.
Сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.
В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18–20 лет в начале 2025 года, и в Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.