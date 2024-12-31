Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Медведев отметил единство и сплоченность народа России в новогоднем поздравлении
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, подчеркнув, что страна сохраняет единство и сплоченность, несмотря на трудности и угрозы.
Медведев поздравил россиян с наступающим 2025 годом, передает РИА «Новости». В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, он отметил, что Россия остается единой, несмотря на все трудности и угрозы.
Зампред Совбеза подчеркнул важность патриотизма и его проявление в конкретных действиях. «Вместе мы – огромная сила, нас не сломить никому», – заявил он. Медведев выразил уверенность в том, что единство и сплоченность многонационального народа России продолжают укрепляться.
Он также подчеркнул, что Россия наперекор трудностям сохраняет и укрепляет самое важное – единство народа. По его словам, это единство и сплоченность вкладывают особый смысл в понятие «патриотизм», которое находит зримое воплощение в конкретных делах.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.