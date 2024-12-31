Медведев поздравил россиян с Новым годом

Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед

Tекст: Валерия Городецкая

Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

«Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

«До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.