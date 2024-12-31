NYP: Криптомиллиардер Бутерин стал «приемным отцом» бегемотихи в тайском зоопарке

Tекст: Валерия Городецкая

Пожертвованные Бутериным средства пойдут на улучшение вольера пятимесячной бегемотихи Му Денг и другие обновления зоопарка, пишет NYP, передает «Газета.Ru». Криптомиллиардер выразил надежду на долгую и счастливую жизнь бегемотихи и заявил о намерении поддержать развитие зоопарка.

Му Денг, чье имя переводится как «прыгучий поросенок», стала звездой социальных сетей благодаря своим забавным выходкам, включая «лунную походку». Популярность бегемотихи привлекает в зоопарк все больше посетителей, число которых увеличилось с 98 тыс. в августе до 159 тыс. в сентябре. Она настолько популярна, что некоторые фанаты, как, например, Молли Свиндолл из Нью-Йорка, совершали трансатлантические перелеты, чтобы увидеть Му Денг.

Бегемотики-пигмеи, к которым относится Му Денг, являются исчезающим видом, обитающим в лесах и болотах Западной Африки.