ФШР обвинила тренера Мурзина во вредительстве

Tекст: Валерия Городецкая

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в интервью ТАСС выразил недовольство работой Кобалии. По словам Ткачева, Кобалия не только не признает помощь, оказываемую ФШР своим подопечным, но и занимается вредительством, умышленно противодействует сотрудничеству федерации с молодыми талантами.

Отвечая на заявление Кобалии о том, что ФШР не оказывает поддержки Мурзину, Ткачев подчеркнул, что федерация активно помогает игроку, предоставив ему и его семье жилье в Химках и обеспечив Володара местом на ставке Минспорта с 2022 года.

Ткачев также отметил, что ФШР оказывала юридическую поддержку Мурзину в решении семейных вопросов, препятствующих его участию в международных турнирах. Он также выразил удивление по поводу заявлений Кобалии о том, что Мурзина не приглашают на турниры, подчеркнув, что все приглашения от ФШР игнорировались.

По словам Ткачева, с середины прошлого года ФШР изменила подход к работе с молодыми шахматистами, предлагая им профессиональные контракты с лучшими тренерами страны. Однако Кобалия, по мнению Ткачева, блокирует подобные инициативы и настраивает других шахматистов против ФШР. Несмотря на это, Ткачев выразил надежду на скорое разрешение конфликта.

Напомним, российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке.