Си Цзиньпин заявил об активации макрополитики Китая в 2025 году

Китай в 2025 году решил вести более активную макрополитику для устойчивого роста экономики

Tекст: Евгения Караваева

Китайские власти в 2025 году намерены активизировать макроэкономическую политику для стимулирования устойчивого развития экономики, передает ТАСС.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость повышения открытости страны на высоком уровне и планирования вопросов развития и безопасности. Выступая на новогоднем мероприятии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, он заявил: «Мы должны расширять открытость по отношению ко внешнему миру на высоком уровне, лучше планировать вопросы в области развития и безопасности».

Си Цзиньпин напомнил, что 2025 год станет завершающим этапом 14-й пятилетки (2021-2025). В этот период китайское руководство планирует стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность, и реализовывать новую концепцию развития. Глава государства подчеркнул значимость продвижения высококачественного развития и реформ.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что одной из ключевых задач правительства является повышение уровня жизни населения и обеспечения социальной гармонии и стабильности. Он подчеркнул необходимость заложить прочную основу для следующего пятилетнего плана на 2026-2030 годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление Владимиру Путину, что стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.