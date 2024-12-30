Многоквартирный дом во Льгове поврежден обстрелом ВСУ, жители расселяются

Tекст: Денис Тельманов

В ходе ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области серьезные повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом, передает РИА «Новости». Все жители этого дома отказались от размещения в пунктах временного размещения (ПВР) и предпочли расселиться по родственникам. В нескольких домах выбиты окна, повреждены стены.



Александр Хинштейн, врио губернатора, поручил местным властям оказать помощь всем пострадавшим жителям, обеспечив их продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами. По его словам, одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за ранений осколками стекол. Ей оказали медицинскую помощь, но она отказалась от госпитализации. Ее лечение будет проводиться амбулаторно.

Из-за обстрела пострадали две линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии на двух улицах. В настоящее время в большинстве домов электричество восстановлено. Газоснабжение поврежденного дома временно отключено, ремонт начнется после обследования территории саперами.

На месте обстрела произошло возгорание двух зданий, которые были потушены силами МЧС. Аварийные и коммунальные службы работают на месте, стекла в домах временно затянуты пленкой. Завтра коммунальные службы начнут уборку улиц и засыпку воронок от взрывов. Хинштейн заверил, что ни один житель не останется без поддержки, несмотря на новогодние праздники, объявив, что региональное правительство будет работать без выходных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль, что привело к ранению четырех человек. В 2024 году в Запорожской области произошло более 800 атак на гражданские объекты со стороны ВСУ, что вызвало более 240 пожаров из-за взрывоопасных предметов. Бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану предъявлены обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.