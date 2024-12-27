ВСУ совершили более 800 атак на гражданские объекты в Запорожье в 2024 году

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, начальник ГУ МЧС России по Запорожской области Дмитрий Кучерков заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины более 800 раз атаковали гражданские объекты в регионе. В результате этих атак произошло свыше 240 пожаров, вызванных попаданием взрывоопасных предметов.



Кучерков отметил, что зарегистрировано более 800 фактов применения вооруженной силы против Российской Федерации. Однако он не уточнил количество погибших и пострадавших в результате этих событий. Согласно данным ГУ МЧС, речь идет только о происшествиях, где были задействованы сотрудники ведомства.

По информации ГУ МЧС по Запорожской области, в 2023 году от обстрелов, произведенных ВСУ, погибло 115 мирных жителей, а более 300 получили ранения. Эти данные подчеркивают, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной и опасной для мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области. Также средства ПВО России уничтожили 36 украинских беспилотников над разными регионами, включая Краснодарский край и акваторию Черного моря.

