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Израиль продолжил бомбить жилые районы сектора Газа
Израильская авиация атаковала жилые районы в Газе
Израиль продолжил наносить авиаудары по различным частям сектора Газа, включая жилые районы в городах Рафах и Хан-Юнис, а также лагерь беженцев Нусейрат, сообщил телеканал Al Jazeera.
Атаки охватывают ключевые жилые районы палестинского анклава. По данным телеканала, израильские истребители разбомбили квартал Аль-Джнайна, расположенный к востоку от Рафаха и северо-восточную часть города Хан-Юнис, передает ТАСС.
Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по району Шейх-Радван, расположенному на севере города Газа. Эти удары сопровождаются бомбардировками лагеря беженцев Нусейрат в центральной части анклава, говорится в сообщении.
Напомним, ранее Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего президентского срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня. Накануне сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов.