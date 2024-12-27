Белый дом сообщил о скорой передаче Киеву новой военной помощи

Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»

Капитан Дандыкин: Антироссийская истерия сказалась больше на норвежцах, чем на испанцах

Tекст: Олег Исайченко

«Моряки всего мира придерживаются негласного, но практически всегда и везде выполняемого «океанского закона», который предписывает спасать тех, кто терпит бедствие. Даже во время Второй мировой войны суда с обеих сторон пытались спасти вражеские экипажи. Конечно, противник после такого переходил в статус пленного, но самое главное – люди оставались живы», – рассказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

«Вообще-то наши и норвежские морские маршруты много где пересекаются. Не хотелось бы угрожать и мстить, но инцидент с «Урса Майор» может обернуться тем, что мы тоже не станем помогать судам, принадлежащим Осло. На этом фоне выгодно отличились испанцы: спасли нашу команду, безмерная им благодарность», – подчеркнул он.

«Моряки спасали друг друга и во время других противостояний, в холодную войну, например, мы всегда предлагали помощь. Другое дело, что в силу некоторых моментов стороны иногда от поддержки отказывались. Но все понимали: если судно подает сигнал бедствия, то необходимо приплыть и сделать все от тебя зависящее», – напомнил собеседник.

«Я не юрист, но полагаю, что норвежский экипаж нарушил Международную конвенцию о спасании. Впрочем, если дело дойдет до разбирательства, предъявить мы им ничего не сможем. Они придумают тысячи отговорок: что ситуация на море мешала помощи морякам или что этого не позволяли технические возможности их судна», – резюмировал эксперт.

Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Причиной этого стал некий запрет, на который сослался экипаж судна, в составе которого были русскоязычные члены. В итоге пострадавшие были спасены испанскими моряками с борта Salvamar Drago и доставлены в порт Картахены.

Представители компании «Оборонлогистика», владеющей судном «Урса Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этого документа является обеспечение безопасности в воде для моряков всего мира, вне зависимости от их государственной принадлежности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.