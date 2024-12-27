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Мишустин призвал правительство работать в новогодние праздники
Мишустин призвал правительство работать без выходных в новогодние праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в новогодние праздники правительству следует работать без выходных, чтобы обеспечить контроль за ситуацией и оперативное принятие мер.
Новогодние праздники в России традиционно являются временем повышенного внимания со стороны государственных служб, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на последнем в этом году заседании правительства, передает ТАСС.
Мишустин обратился к присутствующим участникам заседания с просьбой не допускать выходных в период новогодних каникул. «Все необходимые меры следует принимать оперативно», – заявил он, добавив, что правительство должно держать ситуацию под контролем.
Это, по его словам, необходимо для обеспечения спокойствия и безопасности на протяжении всего праздничного периода. Премьер подчеркнул важность слаженной и непрерывной работы всех государственных служб в стране в это время.
Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал Михаил Мишустин, новогодние каникулы в следующем году продлятся 11 дней с переносами праздничных дней на май и июнь.