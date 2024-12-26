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Путин утвердил десятикратное увеличение штрафов за проезд грузовиков под запрещающий знак
Президент России Владимир Путин утвердил закон, увеличивающий в десять раз штрафы за проезд грузовиков под запрещающий знак, с 500 до 5 тыс. рублей.
Путин в четверг подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения для грузовых транспортных средств, передает ТАСС. В соответствии с новым законом, штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, увеличивается с 500 до 5 тыс. рублей.
В Москве и Петербурге суммы штрафов также изменились, но их значения будут отличаться от общих по стране. Нарушители в этих городах будут обязаны уплатить 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. рублей. Закон также предусматривает наказание за повторные нарушения: размер штрафа составит 10 тыс. рублей и будет единым для всей России.
Кроме того, Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за превышение скорости на 50%.