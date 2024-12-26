  • Новость часаЛавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
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    Илон Маск ударил в сердце Евросоюза
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    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    Россия в разы увеличила производство бронетанковой техники и боевой авиации
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области
    Лавров призвал Украину провести президентские выборы
    После взрывов на судне «Урса Майор» обнаружили пробоину
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    Для иностранцев заработали новые правила оформления сим-карт
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    9 комментариев
    26 декабря 2024, 12:21 • Новости дня

    Лавров сообщил о готовности России поддержать организацию выборов в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразила готовность поддержать проведение выборов в Сирии, чтобы они были признаны всеми и избегали конфликтов, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

    По его словам, Россия намерена сыграть роль в поддержке консолидации всех процессов в Сирии и организации выборов, чтобы их результаты не вызывали сомнений. Лавров также добавил, что по данному вопросу у России есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, ОАЭ, Бахрейном и Ливаном. Все эти страны заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила судьбу Ливии, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия с пониманием относится к законным озабоченностям Турции по поводу безопасности на границе с Сирией. Министр отметил, что инциденты связанные с террористическими структурами в этом регионе, вызывают беспокойство у турецкого руководства и народа. По его словам, законные интересы безопасности Турции должны быть обеспечены, но так, чтобы это не угрожало суверенитету и территориальной целостности Сирии.

    Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Катар пока не выступал в качестве посредника между Россией и новыми властями Сирии, однако выразил готовность к этому.

    Напомним, Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, а в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти Сирии не намерены разрывать договор об аренде порта.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления Зеленского о транзите газа через Украину не заслуживают внимания, подчеркнув их нелогичность и неординарность.

    Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

    Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

    Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.

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    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    25 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    @ Ольга Смольская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня утром в 8.28, сообщил Меняйло в Telegram-канале.

    Он добавил, что предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На кадрах с камер наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.

    «По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал Меняйло.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе.

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    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    26 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Массовые протесты в Сирии начались из-за видео с атакой на алавитское святилище

    Tекст: Александра Юдина

    В Сирии начались массовые протесты после появления видео, на котором запечатлена атака на алавитское святилище, что вызвало недовольство в нескольких городах страны, включая Хомс, Тартус и Латакию.

    Тысячи людей вышли на улицы в нескольких городах Сирии после распространения видео, на котором показана атака на алавитское святилище на севере страны, передает Al Jazeera.

    Местные власти ввели комендантский час в четырех городах в качестве меры предосторожности.

    По данным новых властей Сирии, видео является «старым», а за атакой стоят «неизвестные группы». Они также заявили, что «републикация» видео направлена на «возбуждение розни».

    Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что «тысячи людей» вышли на улицы в среду, наибольшие демонстрации прошли в прибрежных городах Тартус и Латакия, которые являются основными районами проживания алавитского меньшинства.

    В число протестующих также вошли жители городов Хомс и Кардаха, родного города Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Сирии в христианских районах Дамаска прошли протесты из-за сожжения рождественской елки в Скальбии, недалеко от Хамы, где власти обвинили в поджоге иностранцев из исламистских группировок.

    Напомним, Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение. Новые власти Сирии хотят «получить голос» в Совете Безопасности ООН, считая, что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены.

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    26 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

    В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада

    Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

    «При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

    Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

    Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

    Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.

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    25 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Хинштейн: При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела города Льгова Курской области Вооруженными силами Украины погибли четыре человека, пятеро получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, три человека погибли на месте, один скончался в больнице.

    Помимо погибших, пять человек получили ранения, среди них одна женщина находится в тяжелом состоянии. Хинштейн отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

    Напомним, город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Хинштейн ранее сообщил, что ударам подверглись гражданские объекты и инфраструктура Льгова.

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    26 декабря 2024, 11:25 • Новости дня
    ФСБ: Водитель российского военного был в сговоре с организаторами покушения

    Tекст: Александра Юдина

    Среди задержанных в связи с предотвращением покушения на российского офицера оказался его водитель, который помогал организовать взрыв с помощью устройства, замаскированного под пауэрбанк, сообщает ФСБ.

    По плану украинских спецслужб, взрывное устройство должно было быть замаскировано под пауэрбанк и установлено в служебный автомобиль офицера, передает РИА «Новости».

    В операции участвовал водитель Минобороны, который приходился тестем украинского агента.

    «Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», – рассказал один из задержанных.

    ФСБ также сообщила, что подрыв планировался дистанционно с территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы, завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.

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    25 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Захарова назвала слухи об отправке военных ЕС на Украину провокацией

    Мария Захарова заявила о провокационном характере слухов об отправке военных ЕС на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Мария Захарова назвала слухи о возможной отправке военных из ЕС на Украину провокацией, направленной на эскалацию конфликта.

    Вбросы о возможном направлении военных контингентов из стран Евросоюза на Украину являются провокацией, передает ТАСС.

    С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные сообщения направлены на обострение и без того напряженной обстановки вокруг украинского кризиса.

    Захарова заявила: «Мы исходим из того, что любые вбросы по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными». Она также отметила, что несмотря на разные возможные цели таких провокаций, они по своей форме и сути остаются провокациями.

    Дипломат выразила мнение, что подобные слухи могут быть попыткой усилить эскалацию в регионе, и призвала к осторожности и вниманию в восприятии подобных сообщений. Захарова также подчеркнула, что Россия продолжает внимательно следить за развитием ситуации в украинском кризисе и предпринимать дипломатические усилия для его урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину, Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине, а премьер Испании отказался отправлять войска на Украину.

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    26 декабря 2024, 01:19 • Новости дня
    Депутат озвучил версию о сработавших магнитных минах на борту сухогруза Ursa Major

    Депутат Колесник: Магнитные мины на сухогрузе Ursa Major могли сработать по гидроакустике

    Tекст: Денис Тельманов

    Критические повреждения сухогруза Ursa Major в Средиземном море могла быть вызваны взрывами магнитных мин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее группа компаний «Оборонлогистика» сообщила о гибели судна в результате террористической атаки.

    На корпусе затонувшего в результате теракта российского судна Ursa Major могли сдетонировать магнитные мины, прикрепленные к корпусу во время его стоянок на якоре или дрейфа, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Он пояснил, что такие устройства обладают элементом неизвлекаемости, и если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, вырезав часть корпуса.

    «Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – пояснил Колесник.

    Он добавил, что свидетели говорили о трех взрывах с интервалами, что исключает версию о взрыве энергетической установки. Он отметил, что магнитные мины легко установить, и они могут срабатывать по гидроакустике или при помощи временного взрывателя, оставляя судну мало шансов на спасение.

    Окончательные причины катастрофы можно будет установить лишь после осмотра обломков, уточняет Колесник, но отмечает сложность обнаружения затонувшего судна на дне Средиземного моря, где минимальная глубина составляет 400 метров, а в среднем – 2 км.

    «Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – заявил депутат, рассматривая в качестве версии причастность к подрыву судна стран Запада и Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судовладелец «Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года на судно «Урса Майор» (Ursa Major) была совершена целенаправленная террористическая атака. В этот день 13:50 мск, на сухогрузе в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва, после чего судно затонуло.

    Ранее депутат Колесник уже указывал на подозрительные детали при крушении Ursa Major

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    26 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Лавров призвал Украину провести президентские выборы

    Лавров заявил о необходимости выборов на Украине для легитимности президента

    Лавров призвал Украину провести президентские выборы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что Украина должна провести выборы, чтобы легитимным остался президент, а пока легитимность есть только у Верховной рады.

    Министр сослался на президента России Владимира Путина, который ранее на прямой линии заявил, что украинцы должны самостоятельно разобраться с вопросом легитимности своей власти. Лавров подчеркнул: «Если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», передает ТАСС.

    Выборы, по его мнению, являются неотъемлемой частью процесса восстановления конституционного порядка в стране. Нынешнее положение, согласно российским властям, противоречит принципам, закрепленным в украинской конституции.

    10 декабря экс-министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти. Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    25 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России помочь западным странам сэкономить на бункерах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова помочь жителям США и других западных стран сэкономить на постройке бункеров, покупаемых на случай ядерной войны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Лавров заявил о готовности России помочь американцам и жителям других западных стран сэкономить на строительстве бункеров, передает ТАСС. По его словам, российская сторона готова предпринять меры, чтобы западные граждане не тратили свои средства на обустройство убежищ, которые они покупают на случай ядерной войны.

    Лавров отметил, что Москва не заинтересована в нагнетании вопроса о рисках применения ядерного оружия и подчеркнул, что Россия следует формуле о невозможности победы в ядерной войне. «Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, мы твердо исходим из формулы, что не может быть победителей в ядерной войне», – указал министр.

    Тем не менее, Лавров предупредил, что никто не должен испытывать терпение России и ее решимость защищать национальные интересы всеми доступными средствами. «Я бы никому не советовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее сообщалось, что в США резко выросли продажи бункеров из-за страха ядерных атак.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, ради глобального доминирования.

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    25 декабря 2024, 22:13 • Новости дня
    Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене

    Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Чистякова по обвинению в государственной измене

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене. Согласно статье 275 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Имя задержанного и его профессия не раскрываются.

    Как передает ТАСС, Мещанский суд Москвы принял решение об аресте россиянина по фамилии Чистяков по делу о государственной измене. Согласно информации, предоставленной на сайте суда, Чистякову Е. В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Суд удовлетворил ходатайство обвинения, однако подробности дела, включая личность фигуранта и суть обвинения, остаются засекреченными. Это связано с характером дела, которое рассматривается в рамках статьи 275 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

    Фигурант дела Чистяков уже задержан и помещен под стражу. Ожидается дальнейшее расследование и судебные разбирательства, которые определят его окончательную судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Железногорска Сергея Черноокого приговорили в Курске к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте.

    Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор крановщику Сергею Андрееву по делу о поджоге здания военного комиссариата, назначив ему 24 года лишения свободы.

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к Уголовному кодексу, расширяющие понятие госизмены, включая участие в деятельности против России в органах власти и предприятиях стран-противников.

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    26 декабря 2024, 02:37 • Новости дня
    Депутаты предложили запретить поступление в вуз после колледжей без ЕГЭ

    В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме рассматривают поправки к закону, которые запретят выпускникам колледжей поступать в вузы без ЕГЭ, если специальности не совпадают.

    Как сообщает «Коммерсантъ», межфракционная группа депутатов Госдумы предложила поправки к закону «Об образовании», которые ужесточают требования для поступления выпускников колледжей в вузы. Поправки разрешают сдавать внутренние экзамены только тем, кто учился в колледже по специальности, совпадающей с выбранной в вузе.

    В настоящее время выпускники колледжей могут поступать в вузы без ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены. Однако некоторые вузы принимают только результаты ЕГЭ или проводят внутренние испытания только для определенных направлений. Александр Мажуга, один из авторов инициативы, считает, что поправки повысят качество образования и мотивацию абитуриентов.

    Первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин поддерживает инициативу и объясняет, что в МГТУ выпускники колледжей уже сдают ЕГЭ. Падалкин отметил, что слабые вузы могут снижать требования на внутренние экзамены, что приводит к различиям в уровне знаний студентов. В МФТИ сообщили, что не планируют изменять существующие правила поступления через ЕГЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год с началом основного периода 23 мая и пересдачей 3 и 4 июля. Советник президента и председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил учитывать среднюю интеграционную оценку знаний выпускников при поступлении в университеты наряду с ЕГЭ. Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что введение ЕГЭ в России серьезно навредило системе образования, и это негативное влияние будет ощущаться еще 20 лет.

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    26 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Главврача Балашихинской больницы арестовали за взяточничество

    Михаила Антипова задержали за получение взяток от сотрудников больницы

    Tекст: Денис Тельманов

    Главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, что может привести к 15 годам заключения и штрафу.

    Силовики задержали Михаила Антипова, главврача Балашихинской больницы и депутата городского Совета депутатов Балашихи, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

    По словам источника в правоохранительных органах, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. В результате этого ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и значительный штраф.

    Отметим, что ранее в России неоднократно возникали случаи, когда медицинские работники привлекались к уголовной ответственности за коррупционные действия. В настоящее время продолжается расследование, и вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения для Антипова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления, что подтвердили правоохранительные органы.

    Полковника полиции Александра Басова признали виновным в коррупции и получении взятки, после чего у него конфисковали недвижимость и автомобили на сумму более 206 млн рублей.

    Руководителя «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали в связи с подозрением на злоупотребление должностными полномочиями при строительстве укреплений в регионе.

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