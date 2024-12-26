Лавров сообщил о готовности России поддержать организацию выборов в Сирии

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Россия намерена сыграть роль в поддержке консолидации всех процессов в Сирии и организации выборов, чтобы их результаты не вызывали сомнений. Лавров также добавил, что по данному вопросу у России есть контакты с Саудовской Аравией, Ираком, Иорданией, Египтом, Катаром, ОАЭ, Бахрейном и Ливаном. Все эти страны заинтересованы в том, чтобы Сирия не повторила судьбу Ливии, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия с пониманием относится к законным озабоченностям Турции по поводу безопасности на границе с Сирией. Министр отметил, что инциденты связанные с террористическими структурами в этом регионе, вызывают беспокойство у турецкого руководства и народа. По его словам, законные интересы безопасности Турции должны быть обеспечены, но так, чтобы это не угрожало суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Катар пока не выступал в качестве посредника между Россией и новыми властями Сирии, однако выразил готовность к этому.

Напомним, Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, а в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти Сирии не намерены разрывать договор об аренде порта.