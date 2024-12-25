Эксперт: Российские правоохранители могут помочь в расследовании покушений на узбекских чиновников

Политолог Гращенков: Российская сторона не может игнорировать инцидент с покушением на узбекских чиновников

«Двое наших граждан, Бислан Расаев и Шамиль Темирханов, объявлены в международный розыск по запросу Узбекистана. Их подозревают в покушении на высокопоставленных чиновников – бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова и главу Агентства национальных перспективных проектов Дмитрия Ли», – указал Гращенков в своем Telegram.

«Мы не можем игнорировать этот вопрос. Россия и Узбекистан – стратегические партнеры, – подчеркнул эксперт. – Партнерство – это не только экономика, но и взаимная поддержка в борьбе с угрозами». Он напомнил, что в 2023 году товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг рекордных 8,5 млрд долларов и продолжает увеличиваться, а руководство двух стран неоднократно заявляло о совместной борьбе с терроризмом.

По мнению Гращенкова, если подозреваемые находятся на территории России, необходимо оказать помощь узбекской стороне, чтобы разобраться в этом деле.

Напомним, инцидент произошел 26 октября 2024 года в Кибрайском районе Ташкентской области, где на автомобиль Range Rover, в котором находился бывший сотрудник администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов, было совершено вооруженное нападение. Двое мужчин в масках произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия.

Правоохранительные органы расценили это как умышленное покушение на убийство и считают, что к организации нападения причастны двое граждан России Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. Эти лица подозреваются также в подготовке покушения на руководителя Национального агентства перспективных проектов Дмитрия Ли.

По версии следствия, Расаев и Темирханов получили задание от своих клиентов и согласились на вознаграждение в размере 1,5 млн долларов за осуществление убийств. Узбекистан объявил подозреваемых в международный розыск через Интерпол.