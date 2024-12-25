Новак сообщил о снижении газовых запасов в Европе

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью каналу «Россия-24» Новак отметил, что даже при продолжающихся поставках российского газа ситуация в Европе остается напряженной, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в случае прекращения поставок ситуация еще более усложнится.

Новак добавил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, включая транзит через Украину. Однако судьба этого транзита зависит от договоренностей между Евросоюзом и Киевом. «Мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов», – заявил вице-премьер.

Говоря о процессе разработки нового газопровода из России через Казахстан в Китай, Новак сообщил, что мощность газопровода составит 45 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будут направлены на газификацию северо-восточных областей Казахстана.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство России намерено отказаться от использования нерыночных механизмов, связанных с ограничением экспорта топлива. Новак отметил, что будут использованы рыночные инструменты при достаточном производстве бензина, чтобы избегать запретов или разрешений на экспорт.

Ранее Новак сообщил, что за 11 месяцев этого года объемы поставок российского газа в Европу достигли примерно 50 млрд куб. метров, что на 18-20% больше показателей прошлого года.

Издание Financial Times писало, что на фоне похолодания и сокращения импорта ЕС начал активнее использовать газ из хранилищ, снизив его запасы на 19% с конца сентября до середины декабря.