FT: ЕС увеличил использование газа из хранилищ из-за холодов

Tекст: Валерия Городецкая

По данным FT, страны Евросоюза начали активнее использовать газ из своих хранилищ на фоне более холодной погоды и сокращения импорта, передает ТАСС. С начала энергетического кризиса три года назад скорость опустошения хранилищ стала самой высокой.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем газа в хранилищах Евросоюза уменьшился приблизительно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках завершается сезон заправки, до середины декабря. В предыдущие два года за аналогичный период расходовали не более 10% запасов.

«Европе пришлось этой зимой гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить более высокий спрос», – заявил руководитель отдела ценообразования газа в Европе агентства Argus Media.

Кроме того, ЕС столкнулся с усиленной конкуренцией на рынке СПГ со стороны азиатских стран, которых привлекли более низкие цены. Это привело к замедлению импорта и необходимости больше использовать накопленные резервы.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года Россия нарастила экспорт газа в Евросоюз до 49,6 млрд кубометров, что на четверть больше показателей прошлого года, благодаря увеличению трубопроводных и СПГ поставок. Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Клаус Эрнст заявлял о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа, чтобы снизить его стоимость для Германии и обеспечить доступное энергоснабжение.