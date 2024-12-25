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    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    15 комментариев
    25 декабря 2024, 04:58 • Новости дня

    Должность инспектора военного учета на предприятиях решили ввести на Украине

    Представитель генштаба Украины Дудка сообщил о появлении должности инспектора по военному учету на предприятиях

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине введут должность инспектора военного учета на предприятиях для соблюдения законов о мобилизации и учете граждан, сообщил главный специалист отдела центрального управления военного образования и науки украинского генштаба Алексей Дудка.

    Это решение связано с внедрением нового профессионального стандарта для специалистов, которые будут контролировать выполнение законов о мобилизации и военном учете граждан, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Дудка объяснил, что теперь компании будут знать, какого специалиста нужно нанять, чтобы избежать штрафов и поддерживать порядок с воинским учетом.

    «Сейчас, когда на повестке дня вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет», – сказал он.

    Он отметил, что стандарт упорядочивает вопросы как для работодателей, нанимающих специалистов, так и для военнообязанных граждан, работающих на предприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине разработан законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет, который находится в стенах Верховной рады.

    Тем временем руководители критически важных предприятий на Украине, включая предприятия ВПК, вынуждены скрывать сотрудников от мобилизации, чтобы избежать остановки производства. Кроме того, мобилизация задержала пуск отопления в Кривом Роге.

    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

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    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 11:23 • Новости дня
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих, пишет Foreign Policy.

    Как сообщает Foreign Policy, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать коалицию европейских стран для развертывания сухопутных войск на Украине. По подсчетам автора издания, для этого потребуется направить минимум 25-30 тыс. военнослужащих, а с учетом ротации может потребоваться до 90 тыс. человек.

    Для реализации такой миссии Европе потребуется несколько месяцев на подготовку, включая общевойсковое обучение, говорится в материале. Также необходима четкая стратегия выхода, чтобы развертывание сил не стало постоянным, отмечает автор.

    Европейским странам потребуется компромисс, учитывая недостаточную готовность военного потенциала. Это может включать перераспределение сил из других миротворческих миссий, таких как на Западных Балканах или в Африке, а также вывод подразделений из миссий ООН на Ближнем Востоке, пишет FP.

    Подчеркивается, что поддержка США будет важна для успеха миссии, даже если Вашингтон не предоставит войска. Американская помощь потребуется в планировании, логистике и разведке, а размещение американских оперативных сил в Польше может усилить сдерживание, сказано в статье.

    Отмечается, что европейские войска должны быть готовы к масштабным боевым действиям против России, а механизированные бригады должны включать основные боевые танки, бронетранспортеры и системы противовоздушной обороны. Также необходимо присутствие боевой авиации в воздушном пространстве Украины.

    Ранее Reuters сообщало, что несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

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    24 декабря 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина впервые получила один миллиард долларов от США благодаря замороженным российским активам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль уточнил, что 1 млрд долларов является первым траншем из общей суммы в 20 млрд долларов, которые готовы выделить США в рамках инициативы G7, сообщает ТАСС.

    «Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», – заявил Шмыгаль.

    Премьер-министр не уточнил, когда именно Киев получит оставшиеся средства из заявленных 20 млрд долларов. Вопрос о сроках получения других траншей остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    24 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецке местного жителя лишили российского гражданства из-за попытки установить контакт с СБУ через социальные сети для содействия в ущербе безопасности России.

    В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что житель Донецка по собственной воле пытался выйти на связь с представителями СБУ через социальные сети с целью оказать содействие в выполнении задач, направленных на подрыв безопасности России, передает ТАСС.

    Сообщается, что благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ мужчине не удалось реализовать свой замысел. Решением управления внутренней миграции МВД по ДНР ему был аннулирован статус гражданина России.

    В штабе подчеркнули, что действия мужчины были пресечены прежде, чем он смог нанести реальный ущерб безопасности страны.

    В сентябре в ДНР задержали жителя Донецка, который по заданию украинских спецслужб следил за машинами российских военных и выступал посредником в передаче вознаграждений за теракты, а в Луганской народной республике задержали местного жителя, которого подозревают в передаче киевскому режиму данных о Российской армии для ракетных ударов.

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    24 декабря 2024, 09:26 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника

    Посла России вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника Дженкинса

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске, что вызвало обеспокоенность правительства Австралии по поводу «безопасности своего гражданина».

    Посла России Алексея Павловского вызвали в Министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации с австралийским наемником Оскаром Дженкинсом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

    По его словам, Дженкинс, который является жителем Мельбурна, попал в плен в ходе украинского конфликта, и Австралия предпринимает шаги по обеспечению его безопасности.

    Ранее в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс, как отмечается австралийским телеканалом ABC, был допрошен российскими военными. По данным канала, Дженкинс воевал на стороне Украины и был взят в плен в Краматорске.

    Премьер Альбанезе подчеркнул, что австралийские чиновники активно работают над вопросом безопасности наемника и предостерег австралийцев от участия в зарубежных конфликтах.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники, участвующие в украинском конфликте, используются киевским режимом в качестве «пушечного мяса». Многие наемники отмечали в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а интенсивность боевых действий значительно выше, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.

    Ранее австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

    На середину этого года обвиняемыми в участии на стороне украинской армии считались более 700 иностранных граждан.

    При этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о годовщине создания международного легиона, где воюют наемники из более чем 50 стран мира.

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    24 декабря 2024, 07:35 • Новости дня
    ВС России зачистили Лозовую и продвинулись в направлении Богуславки и Боровой

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно завершили зачистку города Лозовая и продвинулись в направлениях Богуславки и Боровой, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после освобождения Лозовой войска России продолжили продвижение на Купянском участке фронта в двух направлениях: Богуславка и Боровая, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что российские силы активно обрабатывают украинские позиции на холмах западнее Лозовой, где противник создал укрепрайоны.

    Специалист отметил, что вследствие активных действий российских войск потери украинских вооруженных сил в живой силе и технике значительно возросли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили населенные пункты Лозовая и Красное, нанеся значительные потери ВСУ в Харьковской области и ДНР. Кроме того, Вооруженные силы России продвинулись к реке Оскол на юге от Купянска после освобождения населенного пункта Лозовая.

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    24 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России

    Первый «военный маркетплейс» для покупки дронов и комплектующих запустили в пилотном режиме в России

    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России запустили пилотный проект «военного маркетплейса», который позволит военным приобретать дроны и комплектующие через удобную онлайн-платформу без раскрытия данных военных, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

    Проект запустили партия «Единая Россия», Промсвязьбанк и ЦБСТ, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил: «Мы сделали «военный маркетплейс», в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие».

    «Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо – как для конструктора, чтобы собрать аппарат», – сказал он.

    Новая система была протестирована и уже функционирует. Особое внимание уделено безопасности данных: вся информация об участниках обезличена, и никакие данные военных не раскрываются. Доступ к маркетплейсу ограничен, «сторонний человек» не сможет пользоваться его функционалом.

    Финансовые операции интегрированы с финансовой системой Министерства обороны России.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков указал, что эффективные инновационные изделия могут собирать вблизи от фронта. По его словам, военные просят «не только готовые изделия, но и комплектующие». Теперь их будут доставлять «на линию боевого соприкосновения», а «непосредственно в поле» военные станут превращать их «в грозное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, создающих нужную технику прямо на фронте. Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

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    24 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов

    Эксперт Рожин рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации с ВСУ при зачистке российскими бойцами населенных пунктов, упомянув ликвидацию Успеновского кармана и контроль над Макаровкой.

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал о текущей ситуации с украинскими военнослужащими при зачистке населенных пунктов российскими войсками.

    «Если говорить про историю с котлами: был сначала Успеновский карман, который мы нарезали кусочками, как салями, постепенно он срезался, сейчас полностью ликвидирован,» – сообщил Рожин. Он отметил, что многие бойцы ВСУ, кто смог, покинули зону конфликта, а оставшиеся были добиты, но их было немного.

    Эксперт также сообщил, что российские войска заняли Сторожевое, однако Макаровка, находящаяся южнее, еще не полностью зачищена. Тем не менее ряд источников уверяют, что Макаровка уже под контролем российских сил. Этот поселок, как и Сторожевое, был потерян российскими войсками в ходе летнего наступления ВСУ, но теперь возвращен под их контроль. Рожин подчеркнул, что фактически все потерянные населенные пункты уже возвращены.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике, а ранее российские войска освободили населенный пункт Островский в ДНР.

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    24 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    На Украине начали готовиться к наплыву новобранцев

    ВСУ поручили готовиться к прибытию новобранцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное руководство Украины поручило частям подготовиться к прибытию новобранцев из-за планов снижения призывного возраста до 18 лет, сообщает украинское издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады национальной гвардии Сергея Лунича.

    По данным Лунича, в связи с такими изменениями вышестоящие мобилизационные органы поручили воинским частям подготовиться к приему новобранцев. Это необходимо для того, чтобы новобранцы как можно быстрее приступили к боевой подготовке, что является частью стратегии ускоренного увеличения численности вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Бригада, в которой служит Лунич, уже начала подготовку к приему значительного пополнения, состоящего в основном из молодых людей около 20 лет.

    Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.

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    24 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

    Работник предприятия передал Украине фото изделий ВПК и координаты объектов

    Tекст: Александра Юдина

    Работник режимного предприятия, обвиняемый в шпионаже, передал Украине фото изделий ВПК и координаты военных объектов за вознаграждение, сообщает ФСБ.

    ФСБ распространила видео допроса задержанного работника режимного предприятия, обвиняемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Подозреваемый передал фотографии изделий современной разработки военно-промышленного комплекса и координаты военных объектов на Украину.

    На допросе мужчина пояснил, что был завербован полгода назад.

    «Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение», – заявил задержанный, выразив сожаление о содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб, который передавал секретные данные о российских Вооруженных силах.

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    24 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка и других. В результате наступательных действий были разгромлены тяжелая механизированная бригада, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, бригада морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Гуево, Косица, Кругленькое и других населенных пунктах Сумской области. В ходе действий было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

    С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях ВСУ в этом регионе.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка.

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    24 декабря 2024, 06:35 • Новости дня
    Сотрудникам военкоматов на Украине пригрозили отправкой на фронт

    Сотрудник военкомата на Украине сообщил об угрозах отправки на фронт за невыполнение плана мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудников украинских территориальных центров комплектования угрожают отправить на фронт, если они не выполнят план по мобилизации, сообщил один из сотрудников военкомата из Ровненской области Украины.

    Он рассказал, что военкоматам «ставят» план. Раньше требовалось обеспечить хотя бы одну повестку или выявить одного уклониста в день, «а лучше и то, и то». Поясняется, что «плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз», передает ТАСС.

    «Иногда от руководства звучит что-то типа: «Не сделаем план – поедем все на передок». Именно поедем. Все вместе», – рассказал он.

    Сотрудник подчеркнул, что отношение граждан к работникам военкоматов враждебное: «Такое ощущение, что когда ты выходишь из микроавтобуса, все разъезжаются и расходятся. Могут послать или как-то обозвать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав. С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавах в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск и Харьков.

    По распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят специалистов из других областей, чтобы отправить до 25% персонала служб обеспечения в окопы, однако даже такие меры не создают численного преимущества для ВСУ.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.

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    24 декабря 2024, 07:59 • Новости дня
    Доброволец рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен штурмовикам России

    Солдаты ВСУ сдались в плен штурмовикам ВС России через прямой контакт на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Солдаты ВСУ предпочитают сдаваться российским штурмовикам через визуальный контакт, чтобы избежать гибели, рассказал представитель добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным Жак.

    По его словам, солдаты ВСУ выбирают сдаваться в плен российским штурмовикам, ожидая установления прямого контакта с ними, чтобы избежать уничтожения от своих же подразделений, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что бойцы, желающие прекратить противодействие или вступить в добровольческий отряд, дожидаются подхода штурмовых групп – как российских, так и из добровольческих формирований.

    Визуальный и словесный контакт со штурмовиками позволяет им выразить свое желание сдаться. Этот процесс рискован, так как происходит в условиях боевого взаимодействия, однако он предпочтительнее, чем смерть в очередном «мясном» штурме, указал военный.

    Также он подчеркнул, что современная линия фронта насыщена различными средствами наблюдения – выносными камерами, тепловизорами, коптерами, что делает невозможным традиционную сдачу в плен с поднятием белого флага.

    Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.

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    24 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    В Кривом Роге раздались взрывы

    В Кривом Роге произошли взрывы во время воздушной тревоги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кривом Роге, Днепропетровской области Украины, произошли взрывы, сообщило украинское издание «Новости Live».

    Подробности инцидента пока отсутствуют, и местные власти ситуацию не комментируют, сообщает ТАСС.

    На данный момент в 12 регионах Украины, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.

    Ранее взрывы прогремели в Киеве. Позже в Хмельницкой области на западе Украины произошли повторные взрывы также на фоне воздушной тревоги.

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