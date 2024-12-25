Должность инспектора военного учета на предприятиях решили ввести на Украине

Представитель генштаба Украины Дудка сообщил о появлении должности инспектора по военному учету на предприятиях

Tекст: Антон Антонов

Это решение связано с внедрением нового профессионального стандарта для специалистов, которые будут контролировать выполнение законов о мобилизации и военном учете граждан, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Дудка объяснил, что теперь компании будут знать, какого специалиста нужно нанять, чтобы избежать штрафов и поддерживать порядок с воинским учетом.

«Сейчас, когда на повестке дня вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет», – сказал он.

Он отметил, что стандарт упорядочивает вопросы как для работодателей, нанимающих специалистов, так и для военнообязанных граждан, работающих на предприятиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине разработан законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет, который находится в стенах Верховной рады.

Тем временем руководители критически важных предприятий на Украине, включая предприятия ВПК, вынуждены скрывать сотрудников от мобилизации, чтобы избежать остановки производства. Кроме того, мобилизация задержала пуск отопления в Кривом Роге.