Украинцы начали использовать одиноких беременных женщин для уклонения от мобилизации

Tекст: Мария Иванова

Украинские мужчины активно ищут в интернете одиноких беременных женщин в надежде оформить на себя третьего ребенка и таким образом избежать мобилизации, передает ТСН. Согласно украинскому законодательству, наличие троих несовершеннолетних детей является основанием для отсрочки от мобилизации, однако это не касается мужчин, имеющих долговые обязательства по алиментам или не проживающих с детьми, отмечает ТАСС.

Объявления, предлагающие заплатить от 1 до 2 тыс. долларов за такую услугу, стали появляться в соцсетях. Адвокаты подтверждают, что интерес к таким схемам растет. В одном из интернет-сообществ мужчина писал: «Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка по моей фамилии. Первую помощь, а потом алименты гарантирую».

Юристы считают такие предложения незаконными, за них обе стороны могут нести уголовную ответственность. Если военнообязанный оформит документы на ребенка и подаст их в военкомат, это может квалифицироваться как уклонение от мобилизации, а женщина рискует получить обвинение в соучастии. Кроме того, мужчина должен учитывать, что женщина может подать иск о взыскании алиментов, а ребенок претендовать на долю его имущества. На Украине за подобные действия уже выносятся реальные сроки заключения.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, а власти усилили меры для предотвращения уклонения мужчин от службы. Закон, вступивший в силу в мае 2023 года, ужесточает правила мобилизации и позволяет призвать еще сотни тысяч мужчин. Многие уклоняются, скрываясь по домам или пытаясь покинуть страну нелегально, что приводит к конфликтам с военкомами и насильственной мобилизации.

Так, на прошлой неделе госпогранслужба Украины зафиксировала необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей.

Ранее депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины из-за сложной ситуации с пополнением армии.

На Украине появилась схема продажи пустых повесток, которые позволяют избежать принудительной мобилизации на улицах, при этом стоимость услуги начинается от 1 тыс. гривен, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Между тем пленный украинец Роман Гутник рассказал о мобилизации бойца со стеклянным глазом на место наводчика в ВСУ, указав, что присутствие таких военнослужащих объясняется коррупцией в стране.