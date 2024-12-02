Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
Песков сравнил события в Грузии с оранжевой революцией на Украине
События в Грузии напоминают попытку оранжевой революции, налицо поптыка раскачать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что события в Грузии напоминают оранжевую революцию и отметил очевидную попытку дестабилизации, передает ТАСС.
«Мы видели подобные события в ряде стран. Самая прямая параллель – это майдан на Украине», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также сообщил, что Россия планирует выяснить информацию о своих гражданах, задержанных в Грузии на протестах. Он подчеркнул, что нападение на силовиков нарушает закон.
«Существует представительство наших интересов в Грузии для получения информации о гражданах», – добавил он.
Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в происходящие события в Грузии, назвав это внутренним делом республики.
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