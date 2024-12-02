Песков сравнил события в Грузии с оранжевой революцией на Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что события в Грузии напоминают оранжевую революцию и отметил очевидную попытку дестабилизации, передает ТАСС.

«Мы видели подобные события в ряде стран. Самая прямая параллель – это майдан на Украине», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Россия планирует выяснить информацию о своих гражданах, задержанных в Грузии на протестах. Он подчеркнул, что нападение на силовиков нарушает закон.

«Существует представительство наших интересов в Грузии для получения информации о гражданах», – добавил он.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в происходящие события в Грузии, назвав это внутренним делом республики.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но усомнился в их успешности из-за «либеральных фашистов».

Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.