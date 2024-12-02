Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек на нескольких направлениях
Подразделения российских войск нанесли значительные потери украинской армии на нескольких направлениях, отразили десятки контратак, сообщило Министерство обороны.
Группировка войск «Север» поразила 92-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ у Липцов в Харьковской области, украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 35 военнослужащих, бронетранспортер и несколько артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также группировка «Запад» отразила девять контратак. Потери украинской стороны составили до 490 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая американскую гаубицу М198.
«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и несколько единиц техники. Удары наносились по нескольким механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ.
Группировка «Центр» отразила девять контратак, уничтожила более 525 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая артиллерийские установки и бронированные машины производства США.
В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 150 человек, танк Leopard, несколько САУ, в том числе французскую Caesar и «Акация».
Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике украинской армии в Запорожской и Херсонской областях. Потери составили ВСУ до 55 украинских военнослужащих и несколько автомобилей.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные удерживают инициативу на поле боя в республике, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях. На Краснолиманском направлении российские силы уверенно продвигаются вперед.
До этого сообщалось, что на Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.