Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка войск «Север» поразила 92-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ у Липцов в Харьковской области, украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 35 военнослужащих, бронетранспортер и несколько артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также группировка «Запад» отразила девять контратак. Потери украинской стороны составили до 490 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая американскую гаубицу М198.

«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и несколько единиц техники. Удары наносились по нескольким механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ.

Группировка «Центр» отразила девять контратак, уничтожила более 525 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая артиллерийские установки и бронированные машины производства США.

В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 150 человек, танк Leopard, несколько САУ, в том числе французскую Caesar и «Акация».

Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике украинской армии в Запорожской и Херсонской областях. Потери составили ВСУ до 55 украинских военнослужащих и несколько автомобилей.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные удерживают инициативу на поле боя в республике, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях. На Краснолиманском направлении российские силы уверенно продвигаются вперед.

До этого сообщалось, что на Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.