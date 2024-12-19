Собчак отметила цвет галстука Путина на прямой линии

Tекст: Дарья Григоренко

Собчак в своем Telegram-канале отметила, что президент выбрал галстук бордового цвета, который совпадает с цветом ее галстука, и подчеркнула, что российский лидер «в курсе, что бордо – главный цвет сезона».

Также журналистка обратила внимание на белый стакан с золотым гербом «Любимый белый стакан с золотым гербом. ВВ ходит с ним уже много лет», – добавила она.

Помимо этого, Собчак заметила, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже выбрал галстук бордового цвета, но на оттенок светлее, что, по ее мнению, также заслуживает внимания.

Ранее сообщалось, что трансляция прямой линии Путина пропала из Telegram-каналов.

Напомним, после полудня в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о важности взаимодействия с зарубежными СМИ для передачи российской позиции миру и отметил значимость участия иностранных журналистов в мероприятии.