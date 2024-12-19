Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Собчак отметила цвет галстука Путина на прямой линии
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением о внешнем виде президента России Владимира Путина во время пресс-конференции в Гостином Дворе в Москве, отметив его выбор галстука.
Собчак в своем Telegram-канале отметила, что президент выбрал галстук бордового цвета, который совпадает с цветом ее галстука, и подчеркнула, что российский лидер «в курсе, что бордо – главный цвет сезона».
Также журналистка обратила внимание на белый стакан с золотым гербом «Любимый белый стакан с золотым гербом. ВВ ходит с ним уже много лет», – добавила она.
Помимо этого, Собчак заметила, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже выбрал галстук бордового цвета, но на оттенок светлее, что, по ее мнению, также заслуживает внимания.
Ранее сообщалось, что трансляция прямой линии Путина пропала из Telegram-каналов.
Напомним, после полудня в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о важности взаимодействия с зарубежными СМИ для передачи российской позиции миру и отметил значимость участия иностранных журналистов в мероприятии.