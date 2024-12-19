Трансляция прямой линии Путина пропала из Telegram-каналов

Трансляция прямой линии Путина прекратилась в Telegram

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает РИА «Новости», трансляция прямой линии Владимира Путина, которая велась в Telegram-каналах, неожиданно прекратилась. Крупные Telegram-каналы, такие как «РИА «Новости» и «Кремль. Новости», ранее вели эту трансляцию.

На данный момент пользователи видят значок трансляции, однако при попытке подключиться получают сообщение о том, что канал «не ведет трансляцию в данный момент». Эта проблема касается не только Telegram, но и программ для стриминга, где также отображается сообщение, что «Telegram пока не видит трансляции из Вашей программы для стриминга».

Среди возможных причин указываются ввод некорректного ключа трансляции и неправильная ссылка на сервер.

Ранее сообщалось, что прямая линия «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным вызвала широкое внимание мировых СМИ, включая британские Guardian и Sky News, а также китайское Douyin, где трансляцию смотрят более 37 тыс. зрителей.

Напомним, после полудня в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о важности взаимодействия с зарубежными СМИ для передачи российской позиции миру и отметил значимость участия иностранных журналистов в мероприятии.