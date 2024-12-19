На Ямале объявили о запуске региональной программы «Время героев»

На Ямале решили запустить программу «Время героев» для участников СВО в 2025 году

В Ямало-Ненецком автономном округе будет внедрена региональная программа «Время героев». Она стартует в 2025 году и нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей среди участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), следует из сообщения на сайте правительства ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил важность выявления молодых людей, заинтересованных в служении обществу и готовых проявлять инициативу в гражданской сфере и муниципальном управлении.

«Мы очень хотим выявить ребят, заинтересованных в служении обществу в гражданской сфере, в муниципальном государственном управлении. Такие инициативные ребята есть. Это люди ответственные, которые переживают за дело и на любом направлении готовы проявлять инициативу и собранность», – заявил губернатор на совете глав муниципальных образований.

Глава региона отметил, что региональные власти уже фиксируют активность этих молодых людей, многие из которых в сентябре были избраны в ямальские думы. Программа будет реализована совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, которая является оператором федеральной программы «Время героев». Региональные власти планируют использовать методики академии в ходе проекта.

Ранее президент Владимир Путин предложил расширить федеральный кадровый проект «Время героев» для ветеранов СВО на регионы.