Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
Президент Киргизии назвал причину увольнения премьера
Президент Киргизии уволил премьера Акылбека Жапарова из-за налоговых махинаций в ГНС
Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что отстранил премьер-министра Акылбека Жапарова из-за расследования налоговых махинаций, связанных с акцизными марками.
Жапаров отстранил премьер-министра Акылбека Жапарова из-за уголовного дела в отношении руководства Государственной налоговой службы (ГНС), передает ТАСС.
По словам президента республики, махинации с акцизными марками в налоговой системе, находящейся под контролем Акылбека Жапарова, стали причиной столь серьезного кадрового решения. Президент отметил, что отстранение необходимо для устранения конфликта интересов в рамках расследования.
Активные кадровые перестановки в правительстве Киргизии начались еще 16 декабря, когда глава государства сместил Акылбека Жапарова с его поста. Уже 18 декабря президент подписал указ о назначении новым премьер-министром республики Адылбека Касымалиева.
Помимо этого, 7 декабря Акылбек Жапаров назначил Кыдыкбека Кыдырова исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы. Это назначение произошло после того, как Алтынбека Абдувапова, предыдущего руководителя ведомства, временно отстранили на период следственных мероприятий.
В среду президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева на пост премьер-министра после согласования его кандидатуры парламентом страны.