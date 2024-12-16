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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    5 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    86 комментариев
    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня

    Трамп назвал Турцию инициатором свержения правительства Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии якобы стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада якобы причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

    Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.

    Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

    По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

    Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    Коментарии (7)
    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

    Коментарии (6)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

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    16 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля атаковали военные объекты в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс в Сирии, сообщили местные источники.

    Источники РИА «Новости» сообщили о «ракетных ударах по военным объектам». «В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы», – говорится в сообщении.

    Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявлял, что Израиль намерен уничтожить военный потенциал Сирии.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии.

    Напомним, израильские военные уже атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе, где также расположены российские военные базы.

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    15 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    Белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

    Белорусский МИД поблагодарил Россию за помощь в возвращении дипломатов из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Все белорусские дипломаты эвакуированы из Сирии в Минск, в Бейруте развернут временный консульский пункт, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

    Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука будет находиться в Минске «некоторое время на консультациях», после чего планируется провести углубленную оценку обстановки, сообщили в МИД Белоруссии.

    Глаз также отметил, что министерство иностранных дел выражает признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    «В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам», – сообщил он.

    Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России информировал о частичной эвакуации персонала российских загранпредставительств в Дамаске и дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    16 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

    Трамп сделал это заявление, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

    «Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», – сказал он.

    При этом никаких дополнительных подробностей относительно того, в чем именно заключается этот прогресс, Трамп не сообщил.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

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    15 декабря 2024, 23:55 • Новости дня
    Кадыров опроверг слухи о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию не соответствует действительности, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», – заявил Кадыров в Telegram.

    Кроме того, глава Чечни заверил, что в случае необходимости, если проблемы с поставкой пшеницы возникнут «по каким-либо невозможным и невероятным причинам», он готов будет обеспечить поставки через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Кадыров призвал «не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа».

    Напомним, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    15 декабря 2024, 23:46 • Новости дня
    Катар решил возобновить работу посольства в Сирии

    Катар решил возобновить работу посольства страны в Дамаске через 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией

    Катар решил возобновить работу посольства в Сирии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С 17 декабря Катар возобновит работу своего посольства в Дамаске, это произойдет, спустя 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией, сообщил МИД Катара.

    «Государство Катар объявило о возобновлении работы своего посольства в братской Сирийской Арабской Республике начиная со вторника», – сообщил МИД в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) .

    Отмечается, что такой шаг делается «примерно через 13 лет после разрыва в 2011 году дипломатических отношений», передает ТАСС.

    В заявлении МИД Катара подчеркивается, что данный шаг является выражением «принципиальной поддержки революции сирийского народа».

    Временным поверенным в делах Катара в Сирии назначен Халифа Абдалла Аль Махмуд аш-Шариф, ранее возглавлявший департамент Африки МИД Катара.

    Аш-Шариф также имеет опыт работы в канцелярии главы правительства и министра иностранных дел Катара, а также в посольствах эмирата в Португалии и ЮАР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске. Кроме того, в Дамаск прибыл спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Министерство иностранных дел Ирана выразило осуждение в связи с атакой на иранское посольство в Дамаске.

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    16 декабря 2024, 03:25 • Новости дня
    Syria TV сообщил об открытии сирийского посольства в США в понедельник
    Syria TV сообщил об открытии сирийского посольства в США в понедельник
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийское посольство в Вашингтоне возобновит работу, которая была приостановлена в 2014 году, сообщил телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV.

    «Завтра состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне», – заявили источники Syria TV. Дипломатические отношения двух стран были прерваны весной 2014 года по инициативе США, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, иранский посол в Дамаске Хосейн Акбари в эфире государственного телевидения Ирана заявил о возможном возобновлении работы посольства и консульства Ирана в Сирии. По его словам, «новые сирийские власти» проявили готовность к сотрудничеству, он выразил надежду на быстрое возвращение к нормальной деятельности, сообщает SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Ирана осудило атаку на иранское посольство в Дамаске. Катар возобновит работу своего посольства в Дамаске с 17 декабря, спустя 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией. Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске.

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    16 декабря 2024, 09:41 • Новости дня
    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии

    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии после падения Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированими и поддерживаемыми США курдами, что приведет к вмешательству Анкары и угрозе американским войскам, пишет газета The Washington Post (WP).

    Американская газета сообщила, что конфликт между протурецкими силами и курдами в Сирии может перерасти в новую гражданскую войну после падения правительства Башара Асада. В материале издания говорится, что курды, поддерживаемые США, могут столкнуться с решительным противодействием новых сирийских властей в случае попытки объявить независимость. Это может затянуть Анкару в более глубокий конфликт в Сирии и поставить под угрозу развернутые на северо-востоке страны американские войска, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что сохраняются риски раскола в сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США. Протурецкие группы, вероятно, продолжат наступление, заставляя курдские силы отступать, что угрожает присутствию американских военных.

    Курдские «Силы демократической Сирии» контролируют большую часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке на востоке и северо-востоке Сирии. Эти силы получают поддержку от США, и американское командование с 2015 года создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов находится 25% территории Сирии.

    Ранее представитель СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещена в России) в Сирии.

    Напомним, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии, они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие образования могут появиться на руинах Сирии.

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    16 декабря 2024, 10:28 • Новости дня
    В МИД опровергли информацию об инцидентах с российским флагом в Дамаске

    Диппредставительство в Дамаске опровергло информацию об инцидентах с российским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    В российском диппредставительстве в Дамаске не было инцидентов с флагом России, посол Александр Ефимов продолжает работу в Сирии на своем месте, сообщили в посольстве.

    Инциденты с российским флагом над посольством России в Дамаске не фиксировались, заявили ТАСС в диппредставительстве.

    В посольстве также сообщили, что российский посол в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, он продолжает работу.

    Ранее в ДСКЦ МИД России сообщили об эвакуации из Дамаска части персонала российских загранпредставительств. Там также уточнили, что работа посольства продолжается.

    Новые власти Сирии сообщили, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с ними.

    Лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    В свою очередь замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Также сообщалось, что Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    16 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии

    Каллас заявила, что ЕС начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский Союз планирует установить дипломатические связи с новыми властями Сирии, если «они будут двигаться в правильном направлении», сообщила глава дипломатов ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД ЕС.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз начнет дипломатические контакты с новыми властями Сирии. Это заявление она сделала по прибытии на первую встречу глав МИД ЕС под ее председательством, передает ТАСС.

    «Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», – заявила Каллас.

    Кроме того, на этой встрече главы МИД ЕС обсудят уровень и характер взаимодействия с новыми властями Сирии, а также возможные предложения от ЕС, если сирийские власти «будут демонстрировать прогресс в нужном направлении».

    Ранее Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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    16 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков: Будущее российских баз в Сирии пока не определено

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что Москва взаимодействует с силами, контролирующими ситуацию в Сирии, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от диалога, сообщает ТАСС.

    Так Песков ответил на вопрос о подтверждении информации о том, что Россия рассматривает возможность создания новых баз в Ливии вместо сирийских.

    Ранее сообщалось, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии.

    Также сообщалось, что лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    СМИ сообщали, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.


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    16 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    Трамп сообщил, что не отправлял приглашение Зеленскому на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года. В то же время он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на инаугурации, он может приехать, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Трамп всерьез решил взяться за Зеленского. В минувший понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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