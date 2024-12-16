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Минобороны России назвало потери ВСУ с начала СВО
ВСУ с начала спецоперации потеряли 975 тыс.человек и 109,6 тыс. единиц техники
Вооруженные силы Украины с начала спецоперации понесли значительные потери в технике и личном составе, достигнув почти миллиона человек убитыми и ранеными, а также более 109 тыс. единиц техники.
Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции понесли значительные потери в технике и личном составе, сообщает ТАСС. По данным, представленным в докладе министра обороны России, потери украинской стороны составили около 975 тыс. военнослужащих, убитыми и ранеными. Эти цифры значительно возросли с конца 2023 года, когда эти потери оценивались в 405,4 тыс. человек.
Потери в военной технике также значительно увеличились. На конец 2023 года число утраченной техники составляло 51 тыс. единиц. В настоящее время потери достигли 109,6 тыс. единиц. Эти данные были представлены на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства, как указано в материалах доклада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, ранее занятых противником. Газета также писала, что российская разведка фиксировала потери вооруженных сил Украины, которые превысили 1 млн военнослужащих с начала специальной военной операции.