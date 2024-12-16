В МИД опровергли информацию об инцидентах с российским флагом в Дамаске

Диппредставительство в Дамаске опровергло информацию об инцидентах с российским флагом

Tекст: Вера Басилая

Инциденты с российским флагом над посольством России в Дамаске не фиксировались, заявили ТАСС в диппредставительстве.

В посольстве также сообщили, что российский посол в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, он продолжает работу.

Ранее в ДСКЦ МИД России сообщили об эвакуации из Дамаска части персонала российских загранпредставительств. Там также уточнили, что работа посольства продолжается.

Новые власти Сирии сообщили, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с ними.

Лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

В свою очередь замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

Также сообщалось, что Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.