Доля отказавшихся от просмотра новогодних шоу россиян выросла до 47%

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет РБК, с 2020 года количество россиян, не планирующих смотреть новогодние шоу, увеличилось с 38% до 47%. Эти данные были получены в результате опроса сервиса Superjob, проведенного среди 1600 совершеннолетних россиян в 369 населенных пунктах страны с 8 по 11 декабря.

Исследование показало, что лишь каждый десятый россиянин собирается следить за новогодними развлекательными программами. При этом каждый третий опрошенный (34%) будет включать трансляции для фонового просмотра. Такие намерения чаще высказывают люди старше 45 лет (43%) и те, у кого есть дети (41%).

Среди артистов, которых зрители хотели бы видеть на своих экранах в праздничную ночь, названы Шаман, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, а также Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти и некоторые участники шоу «Голос».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров стал самым дорогим новогодним исполнителем. Билеты на новогоднее выступление Киркорова в Барвиха Luxure Village стоят до 295 тыс. рублей, включая шоу-программу, но без ужина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, покинувшие Россию артисты перестали быть востребованными за рубежом, а залы на их концертах не наполняются, что снизило частоту их выступлений.