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Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
Каха Каладзе обвинил президента Зурабишвили в действиях против интересов Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в том, что она действует вразрез с национальными интересами Грузии, отказавшись смириться с окончанием своих полномочий в декабре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Каладзе заявил, что Зурабишвили управляется внешними силами, а ее действия противоречат национальным интересам страны. «Она враг Грузии, враг нашей государственности», – подчеркнул он.
Каладзе также отметил, что Зурабишвили «оскорбляет 1 млн 120 тыс. избирателей «Грузинской мечты», которые проголосовали за мир» на парламентских выборах 26 октября. По его мнению, ее заявления и действия идут вразрез с национальными приоритетами.
Кроме того, Каладзе выразил уверенность в том, что избранный накануне президентом Михаил Кавелашвили станет «достойным президентом», который будет «достойно служить народу Грузии». Он подчеркнул, что новый президент поддержит мир и стабильность в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Грузии впервые появилась оппозиция. В Тбилиси назвали санкции США против грузинских официальных лиц «лишенными смысла». В Грузии пообещали использовать силу для вывода из президентского дворца Зурабишвили.