Эксперт сообщил о риске раскрытия данных россиян из-за поддельных нейросетей

Эксперт сообщил о риске раскрытия россиянами данных через поддельные нейросети

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 10 млн россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные при использовании поддельных иностранных нейросетей, таких как ChatGPT, Dall-E и Midjourney, сообщает РИА «Новости». Директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко отметил, что пользователи, обращающиеся к этим моделям через сторонние сервисы, могут столкнуться с открытыми моделями низкого качества и утечкой личной информации.

Из-за сложностей с доступом к международным сервисам, в том числе проблем с оплатой, россияне становятся жертвами мошенников, которые создают фальшивые чат-боты и сайты. Эти мошенники, обещая «упрощенный» доступ к системам, предоставляют пользователям минимальные версии продуктов, которые уступают оригиналам по качеству.

Эксперт напомнил о важности цифровой грамотности при работе с искусственным интеллектом. Для безопасного взаимодействия с технологией необходимо понимать алгоритмы работы нейросетей, их ограничения и особенности. Пономаренко подчеркнул, что не стоит предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию ненадежным сервисам.

Кроме того, при работе с корпоративными данными следует использовать только проверенные и одобренные руководством чат-боты и сервисы. Генеративные сети могут быть обучены на устаревших данных, поэтому важна проверка результатов через независимые источники.

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