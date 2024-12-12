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Лауреатов премии «Лидеры ИИ» наградили в Москве
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ», где были отмечены молодые ученые, регионы и компании за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).
В Москве прошла церемония награждения лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ». Премия вручается в трех категориях: «Премия регионам», «Премия ученым» и «Премия компаниям». Липецкая, Московская, Тульская, Тюменская области и Москва стали лауреатами в категории «Премия регионам» за внедрение ИИ-технологий в различных сферах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В категории «Премия ученым» победителями стали Никита Гущин из Сколтеха, Сергей Самсонов из НИУ ВШЭ и Елена Тутубалина из ИСП РАН. Каждый из них получил по 1 млн рублей за свои научные достижения в области искусственного интеллекта.
Среди компаний, удостоенных награды, отмечены ГЕМОТЭК ИИ, Альфа-Банк, Лукойл, ГК «Крезол» и Институт проектирования, архитектуры и дизайна. Эти организации внедрили ИИ-решения в свои бизнес-процессы, добившись значительного экономического эффекта.
На церемонии присутствовали высокопоставленные гости, включая министра цифрового развития Максута Шадаева и представителей Сбербанка. Александр Ведяхин подчеркнул важность премии как драйвера для развития ИИ в России, отметив, что успешное взаимодействие ученых, компаний и регионов способствует улучшению качества жизни.