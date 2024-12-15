Квартира в Хамовниках за 3,8 млрд рублей привлекла покупателей

Пентхаус в Москве выставили на продажу за 3,8 млрд рублей и показали покупателям

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению РИА «Новости», в районе Хамовники столицы выставлен на продажу двухуровневый пентхаус в клубном доме Cooper House. Его стоимость составляет 3,8 млрд рублей, и он уже вызвал интерес у потенциальных покупателей. Риелтор, занимающийся продажей, рассказала, что показы квартиры проходят как минимум раз в неделю, и спрос на нее сохраняется, особенно в преддверии новогодних праздников.

Квартира площадью 490 квадратных метров имеет дизайнерскую отделку, использованы натуральный камень и ценные породы дерева. Внутри находятся просторная гостиная, три мастер-спальни, библиотека, кухня-столовая, фитнес-зал и кабинет. Из окон открываются панорамные виды на центр Москвы, в том числе на памятник Петру I и Храм Христа Спасителя. В доме предусмотрена многоуровневая охрана, и всего в нем 20 квартир.

Риелтор подчеркнула, что обсуждение условий сделки возможно, и потенциальные покупатели могут договориться о торге. Квартиру можно осмотреть в пятницу или на выходных, что наиболее удобно для собственника. Также она отметила, что собственник обязательно будет присутствовать на сделке, а все документы уже готовы для проведения операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожилому населению предоставили льготы на оплату ЖКУ, чтобы снизить финансовую нагрузку. В одном из старинных зданий центра Москвы произошел серьезный пожар, причинивший ущерб постройке. Также москвичам разрешили выращивать цветы в палисадниках, что стало частью программы благоустройства города.