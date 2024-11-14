В центре Москвы произошел пожар в доме 1930 года постройки

В Москве загорелась квартира и перекрытия в доме на Маросейке 1930 года постройки

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Москве на улице Маросейке произошло возгорание в квартире жилого дома. Пожар охватил трехкомнатную квартиру на втором этаже и перекрытия между вторым и третьим этажами шестиэтажного здания, построенного в 1930 году.



На место происшествия оперативно прибыли 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС для ликвидации пожара. Благодаря их усилиям удалось предотвратить распространение огня на другие части дома.

Причины возгорания пока устанавливаются. Пострадавших и погибших в результате пожара, по предварительной информации, нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в общежитии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии произошел пожар, в результате которого пострадал один человек и эвакуированы 247 человек.

В центральной части российской столицы вспыхнул пожар в пятиэтажном доме на 3-й Тверской-Ямской улице, из-за которого огонь охватил перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также район чердака. На чердаке дома №9 на Тверском бульваре в Москве также произошел пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров, и в связи с этим были эвакуированы 14 человек.