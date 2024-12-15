Самолет из Москвы в Самарканд сел в Ташкенте из-за снегопада

Рейс из Москвы в Самарканд перенаправили в Ташкент из-за сильного снега

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Самарканд был вынужден изменить маршрут из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости». Сильный снегопад и низкая видимость в аэропорту Самарканда сделали посадку невозможной, и экипаж решил направить самолет на запасной аэродром в Ташкент. По информации, размещенной в Telegram-канале пресс-службы АО «Uzbekistan Airports», видимость там оказалась ниже допустимой нормы.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Ташкента в 9.17 по местному времени, что соответствует 7.17 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили в Uzbekistan Airports. Экипаж и пассажиры ожидают улучшения погодных условий в Самарканде для продолжения полета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Turkish Airlines решила отменить 38 рейсов из-за урагана в Стамбуле, аэропорты Москвы справились со снегопадом без сбоев, а аэропорт в Архангельске закрыли временно из-за застрявшего в сугробе самолета.