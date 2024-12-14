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ФБР не обнаружило угрозы от дронов вблизи Нью-Джерси
ФБР не смогло определить происхождение дронов рядом с Нью-Джерси и угроз не выявило
Американские власти пока не могут установить происхождение дронов, замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов, однако не располагают доказательствами их причастности к угрозам, заявил представитель ФБР.
Американские власти пока не смогли определить происхождение замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов дронов, передает РИА «Новости». Представитель Федерального бюро расследований сообщил журналистам, что доказательства их причастности к каким-либо угрозам отсутствуют.
«Мы делаем все возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет. Мы понимаем обеспокоенность людей и сами разделяем ее, ведь я, как и многие, живу в Нью-Джерси. Однако считаем, что реакция немного чрезмерная», – отметил представитель ФБР в ходе специального брифинга.
На вопрос о том, были ли замеченные дроны зафиксированы вблизи военных или других чувствительных с точки зрения безопасности объектов, представитель ФБР ответил, что пока такие данные отсутствуют. Правоохранительные органы и ФБР продолжают расследование, чтобы определить природу этих объектов и установить их происхождение, добавил чиновник.
До этого избранный президент Дональд Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, которые наблюдают жители США.