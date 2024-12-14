Умер актер Николай Ледовских

Умер актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских

Tекст: Мария Иванова

Николай Ледовских, известный российский актер, фотохудожник и писатель, скончался 12 декабря, сообщает «Российская газета».

Ледовских родился в 1947 году, окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1974 году по специальности «международная журналистика». Помимо актерской деятельности, он также был успешным журналистом, редактором и поэтом.

Актерская карьера Ледовских началась в 2000-х, и за это время он принял участие в более чем 50 проектах. Среди его работ такие популярные сериалы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Адвокат», «Знаки судьбы», «Москва. Три вокзала», а также «Угрюм-река» и «Интерны». Каждая из этих ролей оставила свой след в российском кинематографе и полюбилась зрителям.

Последней работой Николая Ледовских стала роль в «Балаболе», вышедшем в прошлом году.

Ранее актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный по сериалу «Глухарь», был найден мертвым в квартире в Москве.