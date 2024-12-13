Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России до 2025 года
Украинское правительство утвердило решение о продлении запрета на ввоз товаров с российской территории до конца 2025 года, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов).
Запрет на ввоз товаров из России продлен до 31 декабря 2025 года, сообщил депутат, передает ТАСС.
В прошлый раз запрет продлевался в декабре 2023 года, его действие продлялось до конца 2024 года.
Постановление о запрете на ввоз товаров было принято еще 30 декабря 2015 года, и с тех пор оно неоднократно продлевалось.
В мае правительство Литвы одобрило запрет на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров российского и белорусского происхождения.