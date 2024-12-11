Сальдо заявил об опасности размещения контингента НАТО на Украине после СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что размещение контингента НАТО на Украине после завершения СВО недопустимо. По его словам, это может привести к возрождению конфликта и наращиванию сил противника с использованием новых систем вооружений.

Сальдо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может действовать в интересах Запада, стремясь к заморозке конфликта для накопления сил и последующего удара по России. Губернатор подчеркнул необходимость исключения присутствия иностранных войск на Украине, чтобы не допустить подготовки к новому вторжению украинских сил на территорию России.

Сальдо заявил, что Запад под предлогом перемирия может попытаться разместить свой миротворческий контингент на Украине, что в последующем станет угрозой для России. Он подчеркнул важность демилитаризации Украины, чтобы предотвратить возможное возобновление конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе рассматривали возможность отправки военных на Украину, генеральный секретарь НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией, а в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину.