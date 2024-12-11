Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.8 комментариев
Сальдо заявил о недопустимости размещения на Украине контингента НАТО
Сальдо заявил об опасности размещения контингента НАТО на Украине после СВО
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об угрозе размещения контингента НАТО на Украине после завершения СВО, что может привести к возобновлению конфликта с новыми вооружениями.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что размещение контингента НАТО на Украине после завершения СВО недопустимо. По его словам, это может привести к возрождению конфликта и наращиванию сил противника с использованием новых систем вооружений.
Сальдо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может действовать в интересах Запада, стремясь к заморозке конфликта для накопления сил и последующего удара по России. Губернатор подчеркнул необходимость исключения присутствия иностранных войск на Украине, чтобы не допустить подготовки к новому вторжению украинских сил на территорию России.
Сальдо заявил, что Запад под предлогом перемирия может попытаться разместить свой миротворческий контингент на Украине, что в последующем станет угрозой для России. Он подчеркнул важность демилитаризации Украины, чтобы предотвратить возможное возобновление конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе рассматривали возможность отправки военных на Украину, генеральный секретарь НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией, а в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину.