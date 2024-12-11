Стало известно об отсутствии претендентов на наследство Светличной

Юрист: Наследственное дело Светланы Светличной пока не открыто

Tекст: Дмитрий Зубарев

После кончины заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, скончавшейся в ноябре после продолжительной болезни, вопрос о ее наследстве остается открытым, передает РИА «Новости». На данный момент наследственное дело не инициировано, и претенденты на наследство пока не объявились, сообщила член Ассоциации юристов России (АЮР) Юлия Рамзенкова.

Эксперт пояснила, что для принятия наследства необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя подать соответствующее заявление к нотариусу. Некоторые люди ошибочно обращаются после истечения этого срока, и затем им приходится восстанавливать свои права через суд. Рамзенкова также подчеркнула, что заявление следует подавать в том регионе, где был зарегистрирован умерший.

Как писала газета ВЗГЛЯД, скончалась звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная, актриса похоронена на Троекуровском кладбище, и эксперт назвала гроб Светличной неподобающим для актрисы.