Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Служба госбезопасности Грузии предупредила о планах радикалов устроить кровопролитие
Служба госбезопасности Грузии в своем заявлении во вторник предупредила о планах радикалов для срыва выборов президента страны, назначенных на 14 декабря, устроить кровопролитие в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Определенная группа местных акторов с целью искусственно повысить протестный заряд и насильственно свергнуть власть планирует не допустить выборы президента 14 декабря и создать таким образом кризис, – отмечается в заявлении. – В этой связи рассматривается возможность максимальной дестабилизации ситуации с тем, чтобы за этим последовала гибель двух-трех человек».
По замыслу организаторов таких действий, процессы должны получить неуправляемую форму, отмечается в заявлении.
СГБ заявила о том, что местные акторы «находятся в координации со спецслужбами иностранных государств».
«Этот план развивается по апробированному сценарию цветной революции», – отмечает СГБ Грузии.
В последнее время в Тбилиси появились организованные группы неизвестных в масках, которые нападают на журналистов и гражданских лиц, а также ломают камеры видеонаблюдения на улицах.
Ранее власти Грузии решили запретить протестующим использовать пиротехнику и закрывать лица.