«Волонтеры Победы» провели День Героев Отечества по всей России

«Волонтеры Победы» в День Героев Отечества рассказали о защитниках по всей России

«Волонтеры Победы» отметили День Героев Отечества в различных уголках России. Они вышли на улицы, площади и скверы, чтобы рассказать жителям о подвигах героев, раздавая листовки в виде писем-треугольников. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции также прошли по всей стране.

На Камчатке прошла встреча с участниками спецоперации, где защитники поделились своими историями с передовой. Гостями встречи стали участники СВО Андрей Попов, Владимир Берестенников, Денис Подклетнев и председатель совета ветеранов Росгвардии Михаил Письменный. Защитники поделились своими историями с передовой, а также ответили на все вопросы, заданные участниками диалога.

В Крыму волонтеры возложили цветы к Вечному огню и раздали письма-треугольники жителям. Ребята рассказали о героях, чьими именами были названы улицы города Ялты: Михаиле Дмитриевиче Сохане и Надежде Васильевне Лисановой.

В Алтайском крае волонтеры приняли участие в возложении цветов на Мемориале Славы и рассказали жителям о Героях Советского Союза и Российской Федерации. В Барнауле прошла акция, где добровольцы раздавали листовки с историей Алексея Муллина, погибшего в СВО и награжденного орденом Мужества. В Луганской народной республике волонтеры рассказали жителям о Героях Великой Отечественной войны и СВО, включая маршала Ивана Баграмяна.

В Ленобласти школьный отряд «Волонтеров Победы» провел уроки мужества и рассказал о Героях России, включая Максима Девятова, награжденного званием Героя Российской Федерации.

В Москве акция прошла на улице Климашкина, в честь Героя Советского Союза Алексея Климашкина. Подобные мероприятия прошли и в других регионах, таких как Владимирская область, Удмуртия, Самарская область и Хабаровский край.

Цветы были возложены и в Салехарде, где представители общественных организаций почтили память защитников. Волонтер Сергей Сэротэтто отметил важность Дня Героев Отечества как символа мужества и самопожертвования. В Тюменской области провели прямой эфир с участником СВО Николаем Митрофановым, который поделился своим опытом службы. В Московской области состоялся мемориальный вечер «Z поэзия» в поддержку участников СВО с участием поэта Игоря Витюка.