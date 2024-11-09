В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Украинский призер чемпионата мира по боксу Узелков скончался в 45 лет
Украинский призер чемпионата мира по боксу Вячеслав Узелков скончался в 45 лет
Украинская федерация бокса сообщила о смерти Вячеслава Узелкова, призера чемпионата мира, на 46-м году жизни. Причина его смерти пока остается неизвестной.
Украинская федерация бокса сообщила о гибели известного спортсмена Вячеслава Узелкова, передает РИА «Новости». Спортсмен ушел из жизни на 46-м году.
На данный момент причина смерти Вячеслава Узелкова остается неизвестной. Он был известен как успешный боксер и призер чемпионатов мира.
Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, также стало известно, что чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко погиб в зоне СВО.