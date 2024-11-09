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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    4 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    26 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 14:23 • Новости дня

    Биограф Гарроу предрек исчезновение Обамы с политической арены из-за Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    После победы Дональда Трампа Барак и Мишель Обама исчезнут с политической сцены и будут проводить время на острове Мартас-Винъярд, снижая свою политическую значимость, выразил мнение биограф Дэвед Гарроу газете Daily Mail.

    По его словам, после победы Трампа на выборах Обамы исчезнут с политической сцены, передает РИА «Новости».

    Гарроу отметил, что Барак и Мишель Обама будут проводить время на острове Мартас-Винъярд и перестанут участвовать в политической жизни страны.

    Биограф считает, что победа Трампа и стиль общения Обамы с избирателями снизят его политическую значимость до уровня Билла Клинтона.

    Гарроу также подчеркнул, что Обама переживает за свое политическое наследие, которое, по его словам, пострадало после повторной победы Трампа. Однако у Обамы все еще есть «звездная сила», позволяющая ему зарабатывать значительные гонорары за публичные выступления.

    Ранее издание Mirror писало, что выигравший выборы президента США Трамп планирует отомстить своим политическим противникам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, за несправедливое обращение с ним в последние годы.

    Напомним, в июле прошлого года американские власти предъявили обвинения Трампу по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. На тот момент ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев


    Коментарии (37)
    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

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    6 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США

    МИД: Победа Трампа на выборах отразила недовольство курсом Байдена и демократов

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом на фоне победы на президентских выборах в США отражает недовольство американцев результатами правления администрации Джо Байдена и предложенной предвыборной программой демократической партии, говорится в сообщении МИД России.

    Как сообщает сайт МИД России, Трамп, опираясь на опыт своего первого президентства, сосредоточился на вопросах экономики и нелегальной миграции, что оказалось более близким избирателям, чем глобалистский курс демократов. Административные ресурсы и поддержка либеральных СМИ не помогли предотвратить поражение демократов.

    США остаются расколотыми, так как электорат разделен почти поровну между демократическими и республиканскими штатами. Возвращение Трампа может усилить внутреннюю напряженность и противоборство сторонников различных ценностей.

    МИД подчеркивает неизменность антироссийской политики США, вне зависимости от партийной принадлежности власти. В Москве готовы к работе с новой Администрацией, отстаивая национальные интересы и цели специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что победа Трампа значит для остального мира.

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    6 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Financial Times: Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские избиратели выбрали Дональда Трампа президентом без оговорок, что стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Эдвард Люс.

    Люс заявил, что американские граждане, голосуя за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, знали на что идут и выбрали его без всяких «но» и «если».

    Обозреватель отметил, что Трамп стал новым законным президентом Соединенных Штатов, несмотря на многочисленные расследования против него, передает ТАСС.

    По словам журналиста, республиканец привлек внимание многих американцев своей политикой, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и сворачивание глобализации. В то же время он отметил, что главным недостатком Камалы Харрис, кандидата от демократов, стало отсутствие убедительного экономического курса. Люс указал, что Харрис часто избегала обсуждений экономики, поскольку выглядела в этом вопросе посредственно.

    Автор статьи добавил, что в этот раз оппонентам Трампа будет сложнее обвинять иностранных игроков во вмешательстве. Люс подчеркнул, что именно американцы привели Трампа на пост президента без видимой помощи извне.

    Журналист также отметил, что если республиканцы возьмут под контроль Капитолийский холм, исполнительная власть Трампа будет практически неограниченной. Это, по мнению Люса, даст Трампу мандат на значительные изменения в стране, что станет экзистенциальной угрозой для демократов и может изменить отношения США с союзниками.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны,

    В свою очередь команда Трампа заявила, что не ожидала получить 277 голосов выборщиков.

    Эксперты объяснили победу Дональда Трампа на выборах президента США.

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    8 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа

    Туск отрекся от заявлений о сотрудничестве Трампа со спецслужбами России

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Польши Дональд Туск отрекся от утверждений о связи Трампа с российскими спецслужбами, сообщает портал WPolityce.pl.

    На пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его прежних высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами, передает ТАСС.

    В ответ Туск заявил, что никогда не делал таких предположений. Однако портал отмечает существование видеозаписей, на которых премьер-министр Польши якобы делает подобные заявления, процитированные журналисткой.

    После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что представители канцелярии Туска связались с ней и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Канцелярия премьера при этом опровергла данное обвинение.

    Ранее сообщалось о планах Зеленского наладить контакт с Трампом.

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    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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