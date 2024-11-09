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    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

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    9 ноября 2024, 05:15 • Новости дня

    Mirror: Трамп намерен отомстить оппонентам за травлю

    В Британии заявили, что Трамп может отомстить Байдену, Харрис и всей американской системе правосудия

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, планирует отомстить своим политическим противникам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, за несправедливое обращение с ним в последние годы, пишет Mirror.

    По информации издания Трамп «кипит» из-за отношения к нему в последние четыре года. Его гнев может обрушиться на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и других видных политиков, передает ТАСС.

    Как отмечается, особое внимание Трамп может уделить бывшей конгрессмен-республиканке Лиз Чейни и экс-спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти политические фигуры активно участвовали в его критике в предыдущие годы.

    Также под ударом может оказаться американская система правосудия, которая, по мнению Трампа, использовалась для его юридического преследования.

    Напомним, в июле прошлого года американские власти предъявили обвинения Трампу по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. На тот момент ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа

    Туск отрекся от заявлений о сотрудничестве Трампа со спецслужбами России

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Польши Дональд Туск отрекся от утверждений о связи Трампа с российскими спецслужбами, сообщает портал WPolityce.pl.

    На пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его прежних высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами, передает ТАСС.

    В ответ Туск заявил, что никогда не делал таких предположений. Однако портал отмечает существование видеозаписей, на которых премьер-министр Польши якобы делает подобные заявления, процитированные журналисткой.

    После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что представители канцелярии Туска связались с ней и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Канцелярия премьера при этом опровергла данное обвинение.

    Ранее сообщалось о планах Зеленского наладить контакт с Трампом.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Названы первоочередные планы Трампа на посту президента

    Советник Трампа Миллер рассказал о первоочередных планах следующего президента США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, активно обсуждает с командой меры по обеспечению безопасности границ и восстановлению экономики, считая свою победу мандатом на реализацию предвыборной программы.

    Выигравший выборы президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность, сообщает CNN. «Победа в народном голосовании меняет все. Это дает мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета», – заявил советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

    По данным канала, Трамп намерен сосредоточиться на обеспечении безопасности границ, восстановлении экономики и отмене энергетических ограничений. Он также хочет более тщательно подойти к подбору команды, чтобы на ключевых позициях были люди, «которые не только компетентны, но и преданы».

    Трамп стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков 17 декабря должна проголосовать в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года, подчеркнув важность упорядоченной передачи власти для американского народа.

    В своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах Байден заявил, что Харрис действовала при чрезвычайных обстоятельствах и возглавила историческую кампанию. Вице-президент США Камала Харрис выступила перед сторонниками после поражения на выборах и подчеркнула необходимость признания результатов голосования.

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    8 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах, пишет Bloomberg.

    По данным издания, помощь Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро может быть пересмотрена после победы Трампа на выборах в США, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что западные страны все более устали от выделения средств на украинский кризис.

    «Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – подчеркнул он в ходе встречи с европейскими лидерами в Будапеште

    Премьер добавил, что страны ЕС начали двигаться в направлении, которое позволяет более четко определить их обязательства и цели в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО.

    Украинский президент Владимир Зеленский тем временем настаивает, чтобы замороженные на Западе российские активы были переданы Украине.

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    8 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа

    СМИ: Зеленский намерен укрепить отношения с Трампом до его инаугурации в 2025 году

    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    По сообщению El Pais, Зеленский активно работает над укреплением отношений с Дональдом Трампом, избранным недавно президентом США. Передача власти в США запланирована на январь 2025 года, и, как сообщается, сближение позиций до этой даты является одной из приоритетных задач для Киева.

    Издание пишет, что в ближайшие недели Зеленский и его команда предпримут дипломатическое наступление, целью которого станет убедить Дональда Трампа в важности продолжения военной помощи Украине, поскольку, по мнению Киева, сокращение поддержки может повлиять на глобальное лидерство США.

    Выборы в США завершились 6 ноября, и хотя официальные итоги еще не обнародованы, американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп уже набрал необходимое количество выборщиков для победы. Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, признала свое поражение, признав Трампа избранным президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подметила, что Киев стремится угодить как демократам, так и республиканцам. В разговоре с Трампом Зеленский отметил, что тот не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что быстрый мир возможен, если администрация Трампа проявит готовность к переговорам. Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг сообщения о предполагаемых планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине, назвав их «вбросами».

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    8 ноября 2024, 10:28 • Новости дня
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями, пишет американский журнал Time.

    Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

    По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

    С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

    Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов

    Команды Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале на выборах из-за низких рейтингов

    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Команды вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче на выборах, утверждая, что ответственность лежит на низких рейтингах одобрения и внутренней конкуренции.

    Команды вице-президента США Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в поражении Демократической партии на выборах, передает Axios. Сообщается, что обе стороны сходятся во мнении, что победа Дональда Трампа на выборах связана с ошибками одного из них.

    Представители Харрис утверждают, что ее кампания была «практически безупречна», а в провале виноваты низкие рейтинги одобрения Байдена и его советники. Они также считают, что решение покинуть гонку было принято слишком поздно.

    Советники Байдена в свою очередь обвиняют Харрис, утверждая, что она практически исключила президента из своей кампании, отодвинув его на второй план.

    Дональд Трамп, уже занимавший пост президента после выборов 2016 года, выиграл выборы 5 ноября, став первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ подтвердили его победу.

    Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа. Коллегия выборщиков проголосует 17 декабря, а 6 января Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проиграла выборы, вступив в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, о чем заявил Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис, впервые появившись перед сторонниками после поражения, заявила, что необходимо признать результаты голосования.

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    8 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эрдоган заявил, что Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине

    Эрдоган заявил о перспективе быстрого завершения конфликта на Украине усилиями Трампа

    Эрдоган заявил, что Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Эрдоган отметил, что усилия Запада, возглавляемого Соединенными Штатами, могут ускорить урегулирование. Турция, по его словам, с самого начала конфликта избрала сторону мира и поддерживала контакты с обеими сторонами, игнорируя попытки занять чью-либо сторону, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркивает, что увеличение вооружений и хаоса не приведет к завершению войны на Украине, тогда как диалог и дипломатия могут открыть путь к миру. Турции удавалось усаживать конфликтующие стороны за стол переговоров, и она готова сделать это вновь. Президент Турции отмечает, что страна сосредоточила усилия на достижении мира и продолжает работать в этом направлении.

    Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Трамп сможет повлиять на урегулирование кризиса в Газе. Он отметил, что Трамп обещал положить конец конфликтам, инициированным Израилем, и выразил желание, чтобы это обещание было выполнено. Турецкий лидер подчеркнул важность установления прочного мира на Ближнем Востоке и предупредил, что продолжение нынешней политики только усугубит ситуацию.

    Эрдоган считает, что президентство Трампа может значительно повлиять на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. По его мнению, шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в этом регионе, будут способствовать укреплению глобального мира. В противном случае распространение конфликтов приведет к серьезным последствиям для всех.

    Ранее сообщалось, что приоритетной задачей для офиса президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие недели станет сближение позиций с Дональдом Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе.

    При этом Трамп не раскрыл Зеленскому свой план завершения конфликта на Украине, оставив его в неведении относительно своих намерений.

    Высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (10)
    8 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа

    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после избрания Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента.

    Как сообщает Origo, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что после избрания Дональда Трампа президентом США Соединенные Штаты прекратят участие в конфликте на Украине. Орбан отметил, что в случае победы демократов страдания продолжились бы, а на сегодняшний день очевидно военное поражение Украины.

    Также Орбан подчеркнул, что конфликт нанес значительный ущерб всему миру, и страны заплатили высокую цену за время правления действующего президента Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО. Орбан считает, что победа Трампа закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    В США иранского агента обвинили в подготовке убийства Трампа

    Иранский агент и двое американцев обвинены в заговоре с целью убийства Трампа

    В США иранского агента обвинили в подготовке убийства Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский агент Фархад Шакери и два его сообщника из Нью-Йорка обвиняются в заговоре с целью подготовки покушения на избранного президента США Дональда Трампа, организованного Корпусом стражей исламской революции.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери, а также американцев Карлайла Риверу и Джонатана Лоадхолта из Нью-Йорка в заговоре с целью убийства американского гражданина и избранного президента Дональда Трампа. Ривера и Лоадхолт были арестованы в Нью-Йорке, Шакери остается на свободе и, предположительно, находится в Иране.

    Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что Иран представляет серьезную угрозу для национальной безопасности США, обвинения касаются создания преступной сети для осуществления покушений по заданию иранского режима.

    Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный террористической организацией, сотрудничает с преступниками для уничтожения американцев на территории США.

    Согласно данным обвинительного акта, Шакери использовал сеть криминальных связей для слежки и подготовки убийств противников иранского режима, включая Трампа. Помимо этого, Шакери также был задействован в планах по убийству еврейских американцев и израильских туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщало, что иранские власти якобы начали «активную и агрессивную» подготовку к организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских экс-чиновников.

    Действующий президент США Джо Байден заявил, что покушение будет расценено как акт войны. При этом во время предвыборной кампании штаб Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    Time: Россию заинтересует инициатива Трампа заключить сделку по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти будут заинтересованы, если убедятся, что избранный президент США Дональд Трамп действительно решил заключить сделку с президентом Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишет Time.

    По данным издания, в данный момент Россия может получать предложения по урегулированию конфликта, при этом Кремль не будет отвечать на предложения, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения, передает RT.

    Ранее Путин заверил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но ожидает инициативу от Вашингтона. Кроме того, российский президент объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины.

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    8 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    Миллиардер Сакс предупредил о риске третьей мировой из-за планов Помпео

    Миллиардер Сакс назвал планы Помпео о финансировании Украины шагом к третьей мировой войне

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что предложение Майка Помпео о выделении 500 млрд долларов Украине на закупку оружия у Пентагона может привести к началу третьей мировой войны.

    Сакс заявил, что предложения бывшего госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию конфликта на Украине ведут к третьей мировой войне. Сакс отметил, что идея Помпео о «мирном плане Трампа» предполагает выделение Владимиру Зеленскому 500 млрд долларов на закупку у Пентагона любого оружия, включая дальнобойные ракеты Tomahawk, что позволит Киеву нанести удар по Москве, передает ТАСС.

    Миллиардер подчеркнул, что такой шаг не является мирным планом, а лишь провокацией к глобальному конфликту. Он также сослался на июльскую статью Помпео в The Wall Street Journal, в которой говорилось о возможной программе ленд-лиза для Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.

    Журнал Time сообщил, что во время своего визита в Киев в сентябре Помпео предложил более жесткую стратегию помощи Украине, включая отмену ограничений на использование американского оружия и ужесточение санкций против России.

    По данным Axios, Помпео рассматривается как потенциальный кандидат на пост министра обороны в новой администрации Трампа.

    Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство  по поводу военной помощи Украине, предоставленной при президенте Джо Байдене, назвав ее запоздалой и ограниченной. Также сообщалось, что Майк Помпео в разговоре с пранкерами, выступавшими от имени африканского чиновника, выразил озабоченность по поводу укрепления связей между Россией и Китаем.

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    8 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    WSJ: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по вопросу Украины

    The Wall Street Journal: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы будущий президент США добивался от России реальных уступок в дипломатических усилиях по Украине, пишет The Wall Street Journal.

    По информации издания, несмотря на настойчивость французского лидера, Трамп придерживался уклончивого подхода. Он в основном слушал и задавал вопросы, избегая конкретных обязательств по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    Известно, что разговор между Макроном и Трампам состоялся сразу после того, как были объявлены результаты президентских выборов в США. Елисейский дворец охарактеризовал эти переговоры как «очень хорошие».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он сможет урегулировать украинский конфликт путем переговоров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Трамп преувеличивал, когда обещал завершить конфликт на Украине за одну ночь.

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    8 ноября 2024, 09:35 • Новости дня
    Анонсирован «марш на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

    WP: Десятки тысяч протестующих выйдут на марш в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон, протестуя против его предполагаемых политических приоритетов.

    Около 50 тыс. человек планируют принять участие в акции под названием «Народный марш на Вашингтон» перед инаугурацией Дональда Трампа, сообщает The Washington Post, ссылаясь на организаторов мероприятия. Митинг запланирован на 18 января 2025 года. Участники намерены выразить протест против политических приоритетов Трампа, который, по их мнению, может ущемлять права женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества, а также расовых и религиозных меньшинств, отмечает ТАСС.

    Подобные акции уже проводились в январе 2017 года, когда Трамп вступал в должность президента в первый раз. Тогда сотни тысяч человек вышли на улицы городов по всей стране. Наиболее массовые протесты состоялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, собрав около полумиллиона участников в каждом из этих городов.

    Недавние всеобщие выборы в США, прошедшие 5 ноября, завершились победой республиканца Трампа. На выборах выбирали президента, треть Сената и всю Палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. Эти события и стали катализатором планируемого массового протеста.

    Напомним, национальная гвардия была мобилизована в 15 американских штатах в день голосования.

    Американист Малек Дудаков предупреждал, что при победе Дональда Трампа возможны беспорядки и попытки сорвать транзит власти.

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    8 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Феминистки в США объявили секс-забастовку после победы Трампа

    Феминистки в США отказались от отношений с мужчинами до конца срока Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    После успеха Дональда Трампа на выборах феминистки в США призвали женщин отказаться от отношений с мужчинами на четыре года в знак протеста против его политики, включая запрет абортов.

    Американские феминистки объявили о «секс-забастовке» после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает The Washington Post. Активистки призвали женщин отказаться от отношений с мужчинами, пока Трамп не покинет пост президента.

    Кампания получила широкую поддержку в социальных сетях, где посты с подобными призывами набрали сотни тысяч лайков.

    «Если все эти мужчины голосуют против наших прав, они не заслуживают того, чтобы притронуться к женщине в течение четырех лет», – цитирует газета комментарий одной из пользовательниц. В рамках этой акции американки также предложили отказаться от использования приложений для знакомств.

    Такое протестное движение феминисток связано с программой Трампа, которая предполагает запрет абортов и другие ограничительные меры в отношении женских прав.

    The Washington Post напоминает, что подобные «секс-забастовки» уже проводились в Южной Корее в рамках движения «Четыре нет», включающего отказ от брака, близости, свиданий и рождения детей.

    На выборах Трамп набрал около 300 голосов выборщиков, в то время как его соперница Камала Харрис признала поражение. Однако, по данным Associated Press, она получила 53% голосов женской части населения США, тогда как Трамп – 46%.

    Ранее стало известно, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон в знак протеста против его предполагаемых политических приоритетов.

    После выборов в США чернокожие американцы из 12 штатов получили СМС с угрозами о рабском труде, начато расследование ФБР.

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызывает серьезные опасения среди экспертов по поводу дальнейшего упадка демократии, отмечала The Washington Post.

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