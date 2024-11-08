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    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

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    8 ноября 2024, 13:50 • Новости дня

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ исправить название Японского моря

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ исправить название Японского моря
    @ Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Министр посольства Южной Кореи обратился в редакцию ВЗГЛЯД с просьбой скорректировать название Японского моря при освещении тем, связанных с морским регионом. По его словам, акваторию необходимо именовать одновременно как Японским морем, так и Восточным морем.

    Министр посольства Республики Корея Чо Сун Квай в письме, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, указал на публикацию издания от июня 2024 года, где акватория между Корейским полуостровом и Японским архипелагом указывается как Японское море. «Данное обозначение вызвало у меня некоторую обеспокоенность», – пишет он. По словам дипломата, «название моря не отражено в статье объективно и точно».

    Чо Сун Квай также уверяет, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Он также замечает, что вплоть до XIX века морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

    Однако самым древним, продолжает дипломат, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – считает Чо Сун Квай.

    В завершении он призывает одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море, а также учитывать это при дальнейшем освещении новостей, связанных с морским регионом.

    Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно Корейским Восточным морем. Корейская сторона считает, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910 – 1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

    На сегодняшний день Сеул не настаивает на единственном варианте наименования. Однако призывает использовать одновременно и вариант «Восточное море»,

    Японская сторона, в свою очередь, показывает, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает исключительно на употреблении названия «Японское море».

    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    5 ноября 2024, 20:47 • Новости дня
    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя

    Дипломат Долгов: Запад изначально не был готов на полный разрыв отношений с Россией

    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Попытка Запада изолировать Россию отменила сама себя. Иначе как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Москвой, но при этом направлять новых послов в Москву для передачи верительных грамот? Об этом газете ВЗГЛЯД сказал дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами.

    «Еще в первые месяцы спецоперации западные политики громогласно заявляли о погружении России в международную изоляцию. В итоге контакты Москвы со странами НАТО и ЕС значительно сократились, но запал Брюсселя и Вашингтона оказался самообманом. Они оказались не готовы к полному разрыву диалога», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Подлинная изоляция немыслима без понижения уровня дипломатических отношений. Однако на этот шаг западные государства не решились. Их послы продолжают прибывать в Россию, они сменяют предшественников, работа их представительств не прекратилась. Таким образом, в позиции ЕС и НАТО чувствуется некоторое лукавство», – отмечает он.

    «Почему так происходит? Брюссель и Вашингтон пристально следят за ходом конфликта на Украине. Они прекрасно понимают, что ВСУ максимально далеки от победы. Стратегические тенденции складываются в пользу Москвы, а значит, рано или поздно им придется договариваться с нами о будущем европейской безопасности», – акцентирует собеседник.

    «Для этого потребуются дипломатические каналы, которые они, собственно, и сохраняют. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции в процессе организации различных форматов сотрудничества стран Глобального Юга. Вспомним хотя бы саммит БРИКС, который недавно завершился в Казани. Мероприятие посетили многие международные лидеры. Столица Татарстана принимала по-настоящему важное в глобальном смысле событие», – рассуждает он.

    «Поэтому терять связь с Россией, выступающей инициатором столь масштабных процессов, как минимум неразумно. Необходимость поддерживать диалог с Москвой вынуждает западные государства даже пренебрегать интересами офиса Зеленского, в котором вот уже третий год ждут «вычеркивания» России из ключевых международных проектов», – добавляет эксперт.

    «Можно сказать, что западная изоляция отменила саму себя. Как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Россией, отправляя своих же послов в Москву для передачи верительных грамот? Однако несмотря на сохранение каких-либо дипломатических каналов с Западом, мы не возлагаем на них большие надежды», – говорит собеседник.

    «В конечном счете Россия никогда не выступала инициатором сокращения возможностей диалога с тем же Евросоюзом. Наша страна готова вести диалог на том уровне, который сочтут приемлемым для себя государства ЕС. Ратовать за его наращивание нам неинтересно, но и закрывать двери для желающих вновь наладить контакты мы не намерены», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами. В ней приняли участие представители 28 государств. Примечательно, что в их число вошли и члены НАТО. Так, на мероприятие прибыли дипломаты Албании, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Финляндии.

    Помимо них на церемонии присутствовали и послы стран, выступающих союзниками альянса: Аргентины, Боснии и Герцеговины, Израиля, Ирландии, Мальты, Новой Зеландии и Японии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие недружественных государств в мероприятии объясняется ценностью дипломатии.

    Он напомнил, что Москва не выступала в качестве инициатора разрыва отношений с Западом. «Каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными международными акторами.

    Напомним, вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры посла. Это первая в 2024 году подобная церемония. Как правило, их проводят несколько раз за год. В прошлый раз Владимир Путин участвовал в данном мероприятии 4 декабря 2023 года. Тогда на нем присутствовали представители 21 государства, в том числе ФРГ, Южной Кореи, Швеции, Словении, Австралии и Британии.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    5 ноября 2024, 14:09 • Новости дня
    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил отмену роуминга

    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

    Среди других одобренных документов – определение статуса продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства» и развитие пригородного железнодорожного сообщения. Важным шагом также стало принятие постановлений о защите прав потребителей и разработке стратегии общего информационного пространства, передает ТАСС.

    Два документа направлены на противодействие незаконному импорту товаров и обороту табака. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Союзное государство выстроило уникальную интеграционную модель, которая помогает справляться с современными вызовами и развивать экономическое сотрудничество.

    Головченко подчеркнул, что за 25 лет Союзное государство добилось значительных экономических успехов. ВВП Белоруссии вырос более чем в шесть раз, а в России – в десять. Тесная интеграция позволяет сохранять эту динамику, несмотря на внешние условия, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. Газета также сообщала, что в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией до конца 2024 года.

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    8 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.

    «Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.

    Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.

    По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.

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    5 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    МИД: После атаки на Курскую область Запад потерял веру в Украину

    Замглавы МИД заявил о снижении интереса Запада к Украине после атаки на Курскую область

    Tекст: Максим Попов

    После атаки Киева на Курскую область Запад начал терять веру в Украину и перестал спешно созывать новые заседания Совбеза ООН, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    По словам Вершинина, в ходе атак на российское приграничье киевский режим потерпел значительные потери в живой силе и технике, что привело к ухудшению ситуации на восточном фронте, передает «Лента.Ру».

    Вершинин отметил, что западные члены Совбеза ООН ранее регулярно созывали заседания по вопросам Украины, однако в последние месяцы заметно снизили активность в этом направлении. Он подчеркнул, что это связано с потерей веры в возможность Киева изменить ситуацию в свою пользу, что может свидетельствовать о постепенной подготовке Запада к сворачиванию поддержки Украины.

    Дипломат подчеркнул, что последнее заседание Генассамблеи ООН по Украине состоялось в феврале 2023 года.

    Как сообщило Минобороны 4 ноября, украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники за сутки.

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    5 ноября 2024, 22:55 • Новости дня
    Свыше шести тыс. жителей Алушты остались без света из-за аварии в сетях

    Свыше шести тыс. жителей Алушты остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях

    Tекст: Максим Попов

    Более шести тыс. человек, проживающих на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии в сетях Крымэнерго, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

    По его словам, отключения затронули город Алушту, поселок городского типа Партенит и девять сел региона. В общей сложности обесточено 52 трансформаторные подстанции и 2685 точек поставок. Это затронуло 6172 человек, передает ТАСС.

    Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию жителям, подчеркнул он.

    Напомним, в разгар курортного сезона, 19 юля, Алушта полностью оказалась без света из-за аварии на высоковольтных линиях.

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    5 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    Финляндия объявила о намерении открыть КПП на границе с Россией

    Финляндия может открыть КПП на границе с Россией в рамках эксперимента

    Tекст: Максим Попов

    Финляндия рассматривает возможность открытия одного КПП на границе с Россией этой зимой в рамках эксперимента, сообщило Ilta-Sanomat.

    По информации издания, решение связано с проведением эксперимента, целью которого станет оценка возможностей контроля над миграционными потоками.

    Известно, что с ноября 2023 года Хельсинки закрыли автотранспортные КПП на границе с Россией. Официальная причина – неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.

    Напомним, 29 октября финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов США и почти 900 тыс. евро. Решения о конфискации движимого и недвижимого имущества России были приняты по иску шести украинских компаний. 5 ноября Генпрокуратура объявила о намерении оспорить решение суда Финляндии.

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    5 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране

    Политолог Асафов прокомментировал назначение руководителя и участника программы «Время героев» Костюк и Первышова врио глав регионов

    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От руководителя программы «Время героев» Марии Костюк и участника данной программы Евгения Первышова на постах врио глав регионов следует ожидать по-настоящему продуктивной работы, поскольку они не только на деле доказали свой профессионализм, но и обладают колоссальным жизненным опытом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин назначил Марию Костюк на пост врио губернатора ЕАО, а Евгения Первышова – на должность врио главы Тамбовской области.

    «Владимир Путин понимает важность пребывания на руководящих постах профессионалов своего дела. Назначение Марии Костюк на должность врио губернатора ЕАО – прямое тому подтверждение. Это человек, обладающий колоссальным жизненным опытом. Долгое время она была простым учителем, однако благодаря упорству сумела попасть в структуры власти», – сказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Костюк – мать героя СВО. К сожалению, ее сын погиб в ходе спецоперации. Несмотря на это, она безответно посвятила себя помощи и поддержке семьям наших солдат. Кроме того, она прекрасно понимает вверенный ей регион, знает его важнейшие точки роста. Уверен, при ней ЕАО еще не раз сумеет нас приятно удивить», – отмечает он.

    «Что касается Евгения Первышова, то этот человек также является идеальным кандидатом на пост врио главы Тамбовской области. Он – участник программы «Время героев», лично принимавший участие в спецоперации. Уверен, качества, выработанные на полях спецоперации, помогут стать по-настоящему успешным управленцем», – акцентирует собеседник.

    «Оба назначения позволят приблизить реализацию национальных целей в этих двух регионах. Костюк и Первышев – люди, сумевшие на деле доказать свой профессионализм и преданность государству. Поэтому от них стоит ожидать по-настоящему продуктивной работы. Тем более, свое доверие к ним президент подтвердил лично», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Евгений Первышов, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области. До участия в СВО он работал мэром Краснодара. Также имеет богатый опыт в работе органов исполнительной власти.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

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    5 ноября 2024, 23:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ заявил о провале на фронте после потери Угледара

    Украинский офицер указал на бездействие руководства после потери Угледара в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Власти Украины не предприняли никаких мер по исправлению ситуации на фронте после утраты Угледара в ДНР, что привело к продвижению российских сил на юге, заявил офицер ВСУ в запасе с псевдонимом Арти Грин.

    «Мы потеряли Угледар, и продвижение противника на юге связано с этим. Это можно назвать оперативным успехом РФ. Наше оперативное командование недостаточно эффективно, чтобы не терять территории. Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», – приводит ТАСС слова Грина.

    Офицер отметил, что интенсивные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, однако наибольшее продвижение российских сил наблюдается на красноармейском и южнодонецком направлениях. Грин подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования, но пока он не видит соответствующих действий со стороны командования ВСУ.

    Напомним, 3 октября Минобороны объявило об освобождении Угледара. По неподтвержденным данным, на этом участке, начиная с 2022 года, ВСУ потеряли до пяти бригад, что что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

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    6 ноября 2024, 03:18 • Новости дня
    СК завершил дело о диверсии в воинской части в Подмосковье

    Tекст: Максим Попов

    Следователи завершили расследование дела против трех молодых людей, включая братьев Мельниковых, которым ужесточили обвинения, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе, за попытку диверсии на военной части в Подмосковье.

    Как отметили в региональном СК, Матвею и Тимофею Мельниковым ужесточили обвинение, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе «Легион Свобода России», передает ТАСС.

    Как отметил адвокат Игорь Поповский, обвиняемые и их защитники вскоре начнут знакомиться с материалами дела, которое состоит из шести томов. Закончив ознакомление, дело передадут во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По словам Поповского, уголовное дело в отношении иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Все фигуранты признались в вине и выразили раскаяние.

    По данным следствия, братья Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины для поджога автомобилей и военной техники. Тимофей Мельников был задержан позже остальных, 22 ноября 2023 года в Смоленске, после того как его брат и Юрий Михеев были арестованы 10 ноября. Первоначально трое обвинялись в попытке диверсии, но позже братьям добавили обвинения в государственной измене и участии в террористическом сообществе.

    До этого стало известно, что СК по Приморскому краю предъявил обвинения двум участникам преступного сообщества, создание которого связывают с экс-ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым.

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    8 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Губернатор Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» сообщил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение суток.

    По его словам, настала необходимость в ликвидации в регионе национальных диаспор, которые защищают своих земляков, совершивших преступления, и оказывают давление на правоохранительные органы, передает «Царьград».

    Шумков отметил, что такие диаспоры должны быть сняты с учета как юридические лица в течение суток. Он подчеркнул, что подобные меры не являются жесткими, а напротив, правильными, поскольку страна должна защищать свою безопасность.

    Губернатор рассказал, что в Курганской области за последнее время значительно сократилась безработица, в 25 раз, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Однако местные власти не стали привлекать мигрантов для восполнения кадрового дефицита. Шумков отметил, что область является транзитной для иностранных работников, которые через нее проезжают в более крупные регионы, включая северные территории.

    По данным корреспондента «Царьград Урала», в регионе продолжается строительство домов, ремонт дорог и работа системы ЖКХ без участия мигрантов. Также местные жители занимаются торговлей овощами и фруктами и приготовлением шашлыка.

    В октябре в Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревали несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала заявление об отставке на фоне общественных недовольств.

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    6 ноября 2024, 03:54 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах стрелять по своим в Курской области

    Украинский военный рассказал о приказах ВСУ стрелять по отступающим в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае их отступления с позиций.

    По словам Николенко, приказы отдавались в открытом эфире, и такие случаи были неоднократными. Он отметил, что часто не было возможности укрыться, однако командование настаивало на том, чтобы не отступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, по сообщениям Минобороны, накануне в Курской области украинская армия  потеряла более 200 человек. Были уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих.


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    6 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    В России ужесточили ответственность за нацистскую символику

    Правительственная комиссия одобрила законопроект о введении обязательных работ за нацистскую символику

    Tекст: Максим Попов

    Правительственная комиссия поддержала законопроект Минюста о введении обязательных работ за пропаганду нацистской атрибутики.

    Согласно законопроекту, граждане, нарушившие запрет на демонстрацию нацистской или экстремистской атрибутики, могут быть приговорены к обязательным работам сроком до ста часов с конфискацией предмета правонарушения. На текущий момент такие действия наказываются штрафом от одной до двух тысяч рублей или административным арестом до пятнадцати суток, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что количество лиц, привлеченных к ответственности по статье 20.3, значительно возросло. В 2023 году зафиксировано 5 163 случая, в то время как в 2019 году это число составляло 2 388. Большинство нарушителей получали штрафы.

    Напомним, в конце июля на российской торговой площадке Wildberries были обнаружены изделия с нацистской символикой и товары для шпионажа, запрещенные российским законодательством.

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    5 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Мишустин: Россия и Белоруссия вместе противостоят давлению Запада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

    Премьер-министр отметил, что страны «идут рука об руку», отстаивая свои суверенитеты. Мишустин также сообщил, что важные решения по интеграции будут обсуждаться на заседании Высшего госсовета Союзного государства в декабре, передает ТАСС.

    Мишустин подчеркнул, что значимым решением стало соглашение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. «Белорусы ездят в Россию, россияне – в Белоруссию. Конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры и интернет-трафик оставались в рамках домашних тарифов» – заявил он. Резолюция по созданию комфортных тарифов была подписана на заседании, и с 1 марта 2025 года планируется обеспечить единые условия для абонентов обеих стран.

    «Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом идем, и сегодня приняли целый ряд важнейших решений – по тарифам, чтобы они могли быть совместимы с «домашней» сетью», – отметил глава кабинета министров РФ.

    Кроме того, было принято решение о развитии транспортного сообщения. По словам Мишустина, это упростит поездки и повысит мобильность граждан, особенно в приграничных районах. Он отметил, что это решение было принято в ответ на частые запросы граждан обеих стран, заинтересованных в улучшении транспортного сообщения.

    Напомним, во вторник Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

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    6 ноября 2024, 05:05 • Новости дня
    Власти анонсировали оформление налогового вычета на «Госуслугах» в 2025 году

    Tекст: Максим Попов

    Начиная со следующего года россияне смогут оформить налоговый вычет на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко.

    «Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Вице-премьер пояснил, что в данный момент внедрением подобной услуги активно занимаются специалисты Минцифры. По его словам вернуть часть уплаченных налогов смогут россияне, которые тратили свои доходы в отчетный период на покупку недвижимости, спорт, здоровье и образование.

    Напомним, в начале ноября на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать.

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