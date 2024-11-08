Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ исправить название Японского моря

Tекст: Олег Исайченко

Министр посольства Республики Корея Чо Сун Квай в письме, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, указал на публикацию издания от июня 2024 года, где акватория между Корейским полуостровом и Японским архипелагом указывается как Японское море. «Данное обозначение вызвало у меня некоторую обеспокоенность», – пишет он. По словам дипломата, «название моря не отражено в статье объективно и точно».

Чо Сун Квай также уверяет, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Он также замечает, что вплоть до XIX века морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

Однако самым древним, продолжает дипломат, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – считает Чо Сун Квай.

В завершении он призывает одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море, а также учитывать это при дальнейшем освещении новостей, связанных с морским регионом.

Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно Корейским Восточным морем. Корейская сторона считает, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910 – 1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

На сегодняшний день Сеул не настаивает на единственном варианте наименования. Однако призывает использовать одновременно и вариант «Восточное море»,

Японская сторона, в свою очередь, показывает, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает исключительно на употреблении названия «Японское море».