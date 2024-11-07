Песков: Дальнейший транзит газа через Украину зависит от покупателей

Tекст: Алексей Дегтярев

«Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент [России Владимир Путин] уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день икс, в предшествующий этому дню икс день игрек нужно забронировать необходимое количество», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что не знает деталей по бронированию, это корпоративный вопрос, но позиция киевского режима по этой теме известна – он отказался продлевать договор о прокачке газа.

Ранее Путин напоминал, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, но контракт на поставки истекает в декабре. Вице-премьер России Александр Новак указывал на готовность Москвы продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину.

В августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.