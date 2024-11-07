Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.16 комментариев
Песков: Дальнейший транзит газа через Украину зависит от покупателей
Дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент [России Владимир Путин] уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день икс, в предшествующий этому дню икс день игрек нужно забронировать необходимое количество», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что не знает деталей по бронированию, это корпоративный вопрос, но позиция киевского режима по этой теме известна – он отказался продлевать договор о прокачке газа.
Ранее Путин напоминал, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, но контракт на поставки истекает в декабре. Вице-премьер России Александр Новак указывал на готовность Москвы продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину.
В августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.