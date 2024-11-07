  • Новость часаКремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
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    Как США грабят весь остальной мир
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    The Guardian: Победа Трампа стала катастрофой для Европы
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Трасса снабжения ВСУ в Великой Новоселке взята под огневой контроль
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Правящая коалиция Германии распалась
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    Американское ТВ: Победа Трампа может ударить по Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    7 ноября 2024, 12:06 • Новости дня

    В Петербурге задержали посредника взятки генерал-майору ЦВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Силовики задержали в Петербурге 45-летнего мужчину, подозреваемого в передаче взятки начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору Денису Путилову, сообщил источник в правоохранительных органах города.

    Подозреваемый, по данным следствия, выступал посредником в передаче взятки генерал-майору Путилову. Инцидент произошел в декабре 2023 года, когда задержанный получил 10 млн рублей от индивидуального предпринимателя и передал их Путилову, сказал собеседник ТАСС.

    Задержание проходило 6 ноября у дома на Серебристом бульваре. Мужчина находился в федеральном розыске по обвинению в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, деньги были переданы с целью ослабления контроля и получения привилегий при исполнении контрактов с министерством обороны.

    Сейчас фигурант передан в военные следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

    В сентябре генерал-майора Дениса Путилова задержали по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей. Сообщалось, что следователи осуществляют проверки в отношении других сотрудников ЦВО.

    6 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок

    Валерий Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Совета при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев в свете открытия выставки «Традиционные женские образы в России» подчеркнул, что традиция укутывания женщин в темные одежды чужда российской культуре и указал на разнообразие и яркость национального женского костюма.

    В своем Telegram-канале он заявил, что в последнее время стало популярным мнение о необходимости укутывать женщин-мусульманок в темные одежды с ног до головы, однако подчеркнул, что это не является российской традицией.

    «Говорят, эта новая традиция - закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция», – заметил он.

    Фадеев отметил, что на выставке представлены яркие и красивые традиционные костюмы из различных регионов России, таких как Поволжье, Кавказ и Сибирь.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высказалась о значимости выставки, подчеркнув, что «это не просто предметы одежды, а произведения искусства и живая история».

    «Каждый из них – живая история, символ большого этнокультурного многообразия. Надо знать свою историю, культуру, национальные традиции, и это лучшая прививка от всех деструктивных влияний», – заметила она.

    Напомним, масштабная этнографическая выставка, приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Совете Федерации. Здесь представлены традиционные женские костюмы из разных уголков страны.

    Инфографика

    Ранее министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде. Российские эксперты отметили, что эта мера направлена на предотвращение влияния радикальных мигрантов, а не на ограничение прав мусульманок.

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    6 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа

    Макрон предложил ЕС выработать стратегию взаимодействия с США после победы Трампа

    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

    Макрон отметил, что ЕС необходима скоординированная стратегия в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы не допустить политики «каждый сам за себя», сообщает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Трампа с победой на выборах, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передал поздравления Трампу с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

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    6 ноября 2024, 21:55 • Новости дня
    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности

    Политолог Рар: Германия и Евросоюз шокированы победой Трампа

    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Евгений Поздняков

    Занимая пост главы Белого дома, Дональд Трамп сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе. В Германии он видит экономического конкурента, поэтому новый американский лидер будет пытаться налаживать связи с другими странами ЕС. Из-за этого власти ФРГ пребывают в шоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

    «Немецкие правящие элиты в панике и тревоге: надежды на победу Камалы Харрис не оправдались даже несмотря на колоссальную поддержку, которую ей оказывали европейцы вплоть до вмешательства в американские выборы. В Германии недоумевают: как жители США посмели выбрать президента, являющегося «врагом либеральной демократии», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Немцы не понимают, что граждане Штатов голосовали за политика, которого считают более компетентным в экономических вопросах. Их пугает возможность того, что Дональд Трамп может прекратить помощь Украине и остановить конфликт путем раздела страны. Европейцы боятся подобного развития событий, поэтому они готовы и дальше поставлять ВСУ вооружения», – отмечает он.

    «Они надеются, что Киев не проиграет, однако без США это практически невозможно. Кроме того, у немцев имеется страх того, что победа Трампа может негативно сказаться на торговле со Штатами, ведь при нем налоги на ввоз немецкой продукции могут увеличиться до 20%. К тому же новый глава Белого дома способен и распустить НАТО», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому Кильский институт мировой экономики заговорил о самом опасном моменте в истории ФРГ. У Германии давно отсутствует рост финансовых показателей, а столкновение с новыми вызовами в этой сфере может привести к ослаблению Берлина. Поэтому лидеры страны пребывают в растерянности», – считает эксперт.

    «Трамп не рассматривает ФРГ в качестве лидера Европы. Он попытается развивать сотрудничество с правыми политиками ЕС, например, с Виктором Орбаном или «Альтернативой для Германии». Кроме того, новый президент США не станет забывать оскорблений, сыпавшихся в его адрес из Брюсселя и Берлина», – полагает он.

    «ФРГ для Трампа, повторю, в первую очередь нежелательный конкурент в глобальной экономике. Он с удовольствием подчинит себе энергетический рынок Европы, вынуждая федерацию закупать в больших объемах сжиженный газ и нефть у Штатов. При этом с Россией он воевать не намерен. США готовятся к длительному конфликту с Китаем и Ираном, а дополнительный фронт в виде Москвы им не нужен», – заключил Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС договориться о совместных шагах после победы Трампа. В соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) глава государства сообщил, что совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он будет работать над тем, чтобы сделать Европу более единой, сильной и суверенной. По его мнению, союзу необходимо забыть о принципе «каждый сам за себя».

    При этом возвращение Дональда Трампа в Белый дом настораживает правящие круги объединения. Как пишет Financial Times, политики ЕС шокированы масштабами победы кандидата от Республиканской партии. «В торговле все будет плохо. И Украина в большой беде», – сказал изданию неназванный чиновник Евросоюза.

    Однако, по словам Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, объединение продолжит поддержку ВСУ даже после победы Трампа, пишет РИА «Новости». «Не стоит предвосхищать события, смена администрации в США произойдет только в следующем году», – добавил он. Дипломат уточнил, что члены союза сохраняют единство по вопросу оказания помощи офису Зеленского.

    Напомним, голосование за президента США состоялось 5 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как представитель демократов Камала Харрис достигла показателя в 224.

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    6 ноября 2024, 18:50 • Новости дня
    Киргизские мигранты устроили массовую драку в Москве из-за проститутки

    «Регнум»: Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве из-за проституки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве мигранты из Средней Азии устроили массовую драку с поножовщиной после конфликта с клиентом девушек легкого поведения из Киргизии, сообщил источник.

    Драка началась после того, как недовольный клиент начал кричать и требовать деньги обратно. Он позвонил своим друзьям, которые поднялись в квартиру и стали угрожать девушкам, сообщил собеседник «Регнума».

    Обеспокоенные девушки обратились за помощью к своим знакомым. Вскоре после этого под окнами жилого дома началась массовая драка, в которой участвовали мигранты из Средней Азии.

    Прибывшие на место происшествия оперативники задержали восьмерых мужчин и двух женщин. На девушек были составлены протоколы за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России. Шестеро граждан Киргизии, находившихся в стране незаконно, также получили протоколы за мелкое хулиганство.

    В августе на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию. В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.

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    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    МВД предупредило о возрождении перед Новым годом схемы «Мамонт» у мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мошенническая схема «Мамонт» вновь набирает популярность среди злоумышленников, она связана с использованием фейковых приложений для кражи данных банковских карт, предупредили в МВД.

    Впервые она стала массово применяться летом 2019 года. Суть классической схемы заключается в том, что мошенники похищают деньги и данные банковских карт под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с маркетплейсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    В новом варианте схемы мошенники предлагают установить мобильное приложение якобы для безопасной сделки. По данным ведомства, приложение содержит шпионскую программу, способную перехватывать данные банковской карты и SMS-коды, что позволяет преступникам красть деньги со счетов.

    Это оживление схемы связано с началом новогоднего шопинга, когда граждане чаще совершают покупки онлайн. МВД настоятельно рекомендует пользователям быть бдительными и не устанавливать подозрительные приложения, особенно в период активных распродаж.

    Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупреждал, что в следующем году у кибермошенников в тренде будет использование дипфейков и манипуляции доверием. Также он указывал, что в 2023 году утечки персональных данных россиян достигли своего пика, основной причиной стали интернет-магазины и медицинские учреждения.

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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

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    7 ноября 2024, 00:40 • Новости дня
    Правящая коалиция распалась в Германии

    Шольц объявил о распаде правящей коалиции в Германии и возможных досрочных выборах

    Правящая коалиция распалась в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Он обвинил министра финансов Кристиана Линднера в «мелкобуржуазной партийной тактике».

    Шольц заявил о распаде коалиции со Свободной демократической партией Линднера и сообщил, что больше не видит основы для сотрудничества. «Линднер слишком часто обманывал мое доверие», – приводит его слова ТАСС.

    Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, голосование пройдет 15 января. «Это позволит членам Бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов», – заявил он. Выборы могут состояться не позднее конца марта, передает РИА «Новости».

    Говоря о международной ситуации, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, Шольц назвал безответственным отказ от «решения или компромиссного предложения». Он заявил, что не собирается «этого терпеть».

    Шольц обвинил Линднера в том, что во время совместного правления тот заглушал компромиссы публичными спорами, ненадлежащим образом блокировал законы и «слишком часто придерживался мелкобуржуазной партийной тактики».

    Шольц намерен провести переговоры с кандидатом на пост канцлера от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем. Шольц собирается предложить Мерцу сотрудничество в поиске решения по укреплению экономики и обороны, так как экономика, по словам канцлера, не может ждать, пока пройдут новые выборы.

    О распаде коалиции также сообщил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых»: «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства »Светофора». Хабек добавил, что теперь путь для упорядоченного проведения новых выборов будет быстро открыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера. Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

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    6 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.

    Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

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    6 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Трамп исполнил «победный танец» под хит YMCA

    Трамп завершил выступление в Мар-а-Лаго танцем под песню YMCA

    Трамп исполнил «победный танец» под хит YMCA
    @ Lynne Sladky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп завершил свое выступление в Мар-а-Лаго во Флориде танцем под известный хит YMCA.

    Трамп исполнил свой «фирменный» танец под легендарный хит группы Village People – YMCA по окончании выступления в поместье Мар-а-Лаго, передает ТАСС.

    Выступление Трампа сопровождалось бурной поддержкой его сторонников. Танцевальные движения под известную песню стали своего рода «победным танцем», который политик исполняет уже не в первый раз.

    Трамп неоднократно танцевал под YMCA на своих митингах, что стало одним из узнаваемых элементов его встреч с избирателями.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    32 комментария

    Песня YMCA  является неофициальным гимном ЛГБТ (запрещена в России).

    Ранее Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Также Дональд Трамп пообещал «прекратить все войны».

    Коментарии (8)
    6 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США

    МИД: Победа Трампа на выборах отразила недовольство курсом Байдена и демократов

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом на фоне победы на президентских выборах в США отражает недовольство американцев результатами правления администрации Джо Байдена и предложенной предвыборной программой демократической партии, говорится в сообщении МИД России.

    Как сообщает сайт МИД России, Трамп, опираясь на опыт своего первого президентства, сосредоточился на вопросах экономики и нелегальной миграции, что оказалось более близким избирателям, чем глобалистский курс демократов. Административные ресурсы и поддержка либеральных СМИ не помогли предотвратить поражение демократов.

    США остаются расколотыми, так как электорат разделен почти поровну между демократическими и республиканскими штатами. Возвращение Трампа может усилить внутреннюю напряженность и противоборство сторонников различных ценностей.

    МИД подчеркивает неизменность антироссийской политики США, вне зависимости от партийной принадлежности власти. В Москве готовы к работе с новой Администрацией, отстаивая национальные интересы и цели специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    32 комментария

    Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что победа Трампа значит для остального мира.

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