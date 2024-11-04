Турецкий аналитик спрогнозировал прекращение военной помощи Украине Западом в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», турецкий аналитик Серхат Латифоглу выразил мнение, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика.

Он отметил, что это может привести к актуализации мирных переговоров в первом полугодии следующего года. Аналитик подчеркнул, что ситуация на поле боя не меняется в пользу Запада, несмотря на поставки вооружений и участие обученных наемников.



Россия критикует поставки вооружений Украине, видя в этом прямое вовлечение НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров в Великобритании, Германии и других странах.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что цель операции – защита людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО, но безуспешно. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, но переговоры были признаны невозможными после нападения ВСУ на Курскую область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, реагируя на заявление Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине была четко обозначена президентом Путиным.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

