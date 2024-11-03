Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что глава государства давно сформулировал позицию России по этому вопросу, и она настолько детализирована и важна, что к ней трудно добавить что-либо новое, передает «Лента.ру».

Карасин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления зарубежных политиков, Россия остается верной озвученной Путиным позиции.

«Хотя в то же время, конечно, мы не закрыты для разного рода обмена мнениями, переговоров, обсуждения этой темы», – резюмировал он.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт должен быть завершен с сохранением территориальной целостности Украины. Ранее аналитик журнала National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия. Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.