Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Карасин прокомментировал условие Турции по установлению мира на Украине
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на предложение Турции относительно урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что позиция России была четко обозначена президентом Владимиром Путиным.
Он отметил, что глава государства давно сформулировал позицию России по этому вопросу, и она настолько детализирована и важна, что к ней трудно добавить что-либо новое, передает «Лента.ру».
Карасин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления зарубежных политиков, Россия остается верной озвученной Путиным позиции.
«Хотя в то же время, конечно, мы не закрыты для разного рода обмена мнениями, переговоров, обсуждения этой темы», – резюмировал он.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт должен быть завершен с сохранением территориальной целостности Украины. Ранее аналитик журнала National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия. Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.